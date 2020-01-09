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«В них можно прятать живот»: Ксения Бородина объяснила, почему сексуальным бикини предпочитает «бабушкины» плавки

36-летняя телеведущая отдыхает в Таиланде, откуда делится солнечными фотографиями с пляжа. 9 января Ксения продемонстрировала купальник, который предпочитает всем другим.
Ксения Бородина

Ксения Бородина встретила 2020 год с семьей в Гонконге, а затем перебралась на остров Самуи. Телеведущая отлично проводит время, принимая солнечные ванны и купаясь в бассейне, а ее Инстаграм захватили пляжные фотографии. Поклонники Бородиной обратили внимание на ее бикини с завышенной талией. Одна из подписчиц отметила, что «бабушкин» фасон способен визуально испортить фигуру.

«С модой не поспоришь, но высокие трусы вид портят», — заметила пользовательница. Фолловеры разделились: кто-то поддержал мнение о том, что вещи с высокой талией — не для всех, но многие заявили, что с фигурой Ксении любой наряд будет смотреться выигрышно. 

Бородина решила ответить поклоннице, объяснив свой выбор: «Я их обожаю, в них можно прятать живот». Не думаем, что Ксении действительно есть что прятать, но звездным лайфхаком могут воспользоваться все те, кто после новогодних застолий отправляется на пляжный отдых. 

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09 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @borodylia/Instagram
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Ксения Бородина

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Скажте а вот разве ничего другого нет как все выставляют свои телеса в инстаграм???Ну скучно же, аж тошнит от одинаковых фотографий. Телеса, телеса, телеса с одинаковыми отфотошопенными фигурами, с одинаковыми бровями, губами, и типом лица ....как магазин барби для взрослых.

  • И будет обтянутый бабушкиным труханами живот))) Ничего в них не спрячешь, плюс ноги такие плавки здорово укорачивают. Но если фигура как у Шейк, почему бы и нет.

  • Такие трусы у любой фигуры делают живот огромным, даже у фитоняшек.

  • Вообще-то эти трусы уже были актуальны пару лет назад, так что Бородина ты не вперёд "моды", а тащишься за ней!

  • Бородина стройненькая, модная, но как медийная личность совершенно не интересная, ни актриса, ни действительно талантливая ведущая, ни модель, ни журналистка, ни то ни сё, даже не читаю никогда про неё, посмотрю фотки и харэ.

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