«В них можно прятать живот»: Ксения Бородина объяснила, почему сексуальным бикини предпочитает «бабушкины» плавки

36-летняя телеведущая отдыхает в Таиланде, откуда делится солнечными фотографиями с пляжа. 9 января Ксения продемонстрировала купальник, который предпочитает всем другим.

Ксения Бородина встретила 2020 год с семьей в Гонконге, а затем перебралась на остров Самуи. Телеведущая отлично проводит время, принимая солнечные ванны и купаясь в бассейне, а ее Инстаграм захватили пляжные фотографии. Поклонники Бородиной обратили внимание на ее бикини с завышенной талией. Одна из подписчиц отметила, что «бабушкин» фасон способен визуально испортить фигуру.

«С модой не поспоришь, но высокие трусы вид портят», — заметила пользовательница. Фолловеры разделились: кто-то поддержал мнение о том, что вещи с высокой талией — не для всех, но многие заявили, что с фигурой Ксении любой наряд будет смотреться выигрышно.

1 2 3 ... 10 Ксения Бородина отдыхает с семьей на Самуи

Бородина решила ответить поклоннице, объяснив свой выбор: «Я их обожаю, в них можно прятать живот». Не думаем, что Ксении действительно есть что прятать, но звездным лайфхаком могут воспользоваться все те, кто после новогодних застолий отправляется на пляжный отдых.