«Валяюсь в постели в бабушкиных трусах»: Селена Гомес рассказала о двух годах полного одиночества

В преддверии выхода нового альбома Селена Гомес активно раздает интервью. Знаменитость поведала изданию WSJ о том, как работала над потенциальными хитами, и заметила, что среди них есть песня «Я хочу бойфренда». Но не думайте, что все так однозначно!
Гомес сообщила, что она одинока вот уже два года. И, как девушка из песни, она старается не переживать из-за этого. Звезда даже находит определенные плюсы в своем положении.
Не так давно поклонники заметили, что Селена вновь переживает депрессивный период: она заметно пополнела и постила грустные селфи в Инстаграме. Несмотря на это, знаменитость продолжала появляться на светских мероприятиях. Правда, ее аутфиты вызывали вопросы публики и модных критиков. Чего стоит ее недавний выход в серебристом боди!
Перемены во внешности знаменитости многие связывают с ее болезнью. Напомним, Селена Гомес страдает от красной волчанки. На днях Джастин Бибер признался, что у него нашли опасный недуг — болезнь Лайма.