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«Валяюсь в постели в бабушкиных трусах»: Селена Гомес рассказала о двух годах полного одиночества

За прошедшие два года Селена Гомес так и не смогла забыть историю своей любви с Джастином Бибером и встретить нового парня. Певица поведала о том, как теперь проходят ее одинокие вечера.
Селена Гомес

В преддверии выхода нового альбома Селена Гомес активно раздает интервью. Знаменитость поведала изданию WSJ о том, как работала над потенциальными хитами, и заметила, что среди них есть песня «Я хочу бойфренда». Но не думайте, что все так однозначно! 

Да, лирическая героиня мечтает наладить личную жизнь, но поиск возлюбленного для нее не дело первостепенной важности. Именно такой смысл Селена вложила в песню.
Селена Гомес

Гомес сообщила, что она одинока вот уже два года. И, как девушка из песни, она старается не переживать из-за этого. Звезда даже находит определенные плюсы в своем положении.

«Мне нужно время на себя. Я люблю оставаться в своей комнате по вечерам. Только я и моя собака. Валяюсь в постели в трусах, похожих на бабушкины», — честно рассказала звезда.

Не так давно поклонники заметили, что Селена вновь переживает депрессивный период: она заметно пополнела и постила грустные селфи в Инстаграме. Несмотря на это, знаменитость продолжала появляться на светских мероприятиях. Правда, ее аутфиты вызывали вопросы публики и модных критиков. Чего стоит ее недавний выход в серебристом боди!

  • Селена Гомес, Джастин Бибер
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    Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с 2011-го по 2013 год, а также пытались возобновить отношения в 2017-м
    Смотреть галерею

Перемены во внешности знаменитости многие связывают с ее болезнью. Напомним, Селена Гомес страдает от красной волчанки. На днях Джастин Бибер признался, что у него нашли опасный недуг — болезнь Лайма.

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09 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @selenagomez/Instagram, Getty Images
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Селена Гомес

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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