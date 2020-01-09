«Валяюсь в постели в бабушкиных трусах»: Селена Гомес рассказала о двух годах полного одиночества

За прошедшие два года Селена Гомес так и не смогла забыть историю своей любви с Джастином Бибером и встретить нового парня. Певица поведала о том, как теперь проходят ее одинокие вечера.

В преддверии выхода нового альбома Селена Гомес активно раздает интервью. Знаменитость поведала изданию WSJ о том, как работала над потенциальными хитами, и заметила, что среди них есть песня «Я хочу бойфренда». Но не думайте, что все так однозначно!

Да, лирическая героиня мечтает наладить личную жизнь, но поиск возлюбленного для нее не дело первостепенной важности. Именно такой смысл Селена вложила в песню.

Гомес сообщила, что она одинока вот уже два года. И, как девушка из песни, она старается не переживать из-за этого. Звезда даже находит определенные плюсы в своем положении.

«Мне нужно время на себя. Я люблю оставаться в своей комнате по вечерам. Только я и моя собака. Валяюсь в постели в трусах, похожих на бабушкины», — честно рассказала звезда.

Не так давно поклонники заметили, что Селена вновь переживает депрессивный период: она заметно пополнела и постила грустные селфи в Инстаграме. Несмотря на это, знаменитость продолжала появляться на светских мероприятиях. Правда, ее аутфиты вызывали вопросы публики и модных критиков. Чего стоит ее недавний выход в серебристом боди!

1 2 3 ... 10 Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с 2011-го по 2013 год, а также пытались возобновить отношения в 2017-м

Перемены во внешности знаменитости многие связывают с ее болезнью. Напомним, Селена Гомес страдает от красной волчанки. На днях Джастин Бибер признался, что у него нашли опасный недуг — болезнь Лайма.