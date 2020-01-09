Мария Погребняк добилась увольнения таксиста, который выгнал ее из машины и вышвырнул вещи на дорогу

31-летняя Мария Погребняк поделилась в Инстаграме резонансной историей. Знаменитость рассказала о том, как с ней грубо обошелся столичный таксист.

9 января Мария Погребняк выложила пост, в котором подробно описала неприятную ситуацию, произошедшую с ней в такси. По словам знаменитости, водитель без видимых на то причин начал на нее кричать, а затем выгнал из машины.

Мария рассказала, что ехала на встречу с подписчицами, чтобы вручить им подарки. «Таксист, как это часто бывает, привез меня не туда. Но мало того, что он не доехал до ресторана, он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать и выгонять из машины», — написала Погребняк.

На этом, по словам Марии, водитель не остановился: «Он выкинул мои вещи из машины (я их потом собирала по асфальту, а там были подарки для наших победительниц) и вынудил меня выйти, оставив посреди дороги с вещами».



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Придя в себя, Мария решила добиться наказания хамоватому таксисту: «Я написала в службу поддержки, жду извинений и увольнения этого водителя, потому что если он со мной так поступил, то может поступить и с любым другим пассажиром. Сказать, что я оскорблена и удивлена таким поведением — ничего не сказать. Я до сих пор в шоке». Спустя несколько часов Погребняк сообщила, что водителя отстранили от работы.