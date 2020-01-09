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Мария Погребняк добилась увольнения таксиста, который выгнал ее из машины и вышвырнул вещи на дорогу

31-летняя Мария Погребняк поделилась в Инстаграме резонансной историей. Знаменитость рассказала о том, как с ней грубо обошелся столичный таксист. 
Мария Погребняк

9 января Мария Погребняк выложила пост, в котором подробно описала неприятную ситуацию, произошедшую с ней в такси. По словам знаменитости, водитель без видимых на то причин начал на нее кричать, а затем выгнал из машины.

Мария Погребняк

Мария рассказала, что ехала на встречу с подписчицами, чтобы вручить им подарки. «Таксист, как это часто бывает, привез меня не туда. Но мало того, что он не доехал до ресторана, он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать и выгонять из машины», — написала Погребняк.

Мария Погребняк

На этом, по словам Марии, водитель не остановился: «Он выкинул мои вещи из машины (я их потом собирала по асфальту, а там были подарки для наших победительниц) и вынудил меня выйти, оставив посреди дороги с вещами». 

Придя в себя, Мария решила добиться наказания хамоватому таксисту: «Я написала в службу поддержки, жду извинений и увольнения этого водителя, потому что если он со мной так поступил, то может поступить и с любым другим пассажиром. Сказать, что я оскорблена и удивлена таким поведением — ничего не сказать. Я до сих пор в шоке». Спустя несколько часов Погребняк сообщила, что водителя отстранили от работы.

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09 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @mariapoga_/Instagram
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Мария Погребняк

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Короче подарки не доехали до подписоты, а виноват стал непонятный водитель))) Не знаю, смеяться надо или плакать от такого?

  • Простите, но не верю чтоб водитель вот так взял, да и вышвырнул ее без видимых причин. Небось орала как сумасшедшая и оскорбляла водителя и выпендривалась со словами: ты знаешь кто я? Водитель-жертва. ИМХО.

  • вполне возможно. Вот нашла еще в интернете Днем 6 января в полицию обратилась 38-летняя москвичка. Женщина рассказала, что ее сына избил водитель такси.

  • Есть же видео этого инцидента, водитель псих.

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