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Счастливые холостяки Брэдли Купер и Брэд Питт с огоньком провели время вместе

На недавнем мероприятии Брэдли Купер и Брэд Питт удивили всех. Нет, вовсе не тем, что представили своих новых спутниц (но мы не теряем надежды). Актеры продемонстрировали, как прекрасно ладят между собой. Неужели холостяцкая жизнь так сближает?
Брэд Питт, Брэдли Купер

Брэдли Купер и Брэд Питт считаются завидными голливудскими женихами. Обоим актерам то и дело приписывают романы с самыми разными представительницами прекрасного пола, но они не спешат подтверждать слухи. 

На днях состоялась премия The National Board of Review Annual Awards, которую не оставили без внимания голливудские звезды. Своим присутствием мероприятие почтили 45-летний Брэдли Купер и 56-летний Брэд Питт. Последний получил награду за роль Клиффа Бута в картине Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде».

Кстати, 5 января Питт стал обладателем «Золотого глобуса». Многие уверены, что роль самоуверенного дублера в гавайской рубашке и очках-авиаторах принесет актеру еще и «Оскар».
Брэдли Купер, Брэд Питт

Примечательно, что победителя на The National Board of Review Annual Awards объявил Брэдли Купер. Актеры крепко обнялись на сцене, а чуть позже с удовольствием фотографировались вместе.

Питта и Купера связывает крепкая мужская дружба. Многие полагают, что их сильно сблизили общие переживания: не так давно Брэдли расстался с Ириной Шейк, а Брэд пережил непростой развод с Анджелиной Джоли. В этот период звезды активно поддерживали друг друга.

Аноним сообщил изданию The Sun: «В прошлом году их обоих занимали лишь проблемы с семьями, а теперь у них наконец-то появилось время, которое они могут провести вместе».

Интересно, что, получив на днях заветный «Глобус», Брэд отправился в гости к своему товарищу. Именно там его и застали вездесущие папарацци. Питт от фотографов прятаться не стал, а преспокойно остановился, чтобы поприветствовать собравшихся поклонников и дать им несколько автографов.

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09 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Брэдли Купер, Брэд Питт

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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