Беременная третьим ребенком Софья Эрнст уже не влезает в свои платья

31-летняя супруга Константина Эрнста впервые появилась на шоу «Вечерний Ургант». Софья выбрала лаконичное платье от Валентина Юдашкина, которое подчеркнуло ее внушительный живот.

Иван Ургант, Софья Эрнст и Леонид Бичевин

Новогодние праздники закончились, начались трудовые будни! 8 января гостями шоу «Вечерний Ургант» стали Леонид Бичевин и Софья Эрнст, сыгравшие главные роли в фильме «Союз спасения». Как только Софья появилась в студии, все зрители переключили внимание на ее большой живот. Напомним, супруга генерального директора Первого канала ждет третьего ребенка.



Будущая многодетная мама надела прямое черное платье, которое только подчеркнуло ее интересное положение.

«Спасибо за платье дорогому Валентину Юдашкину, а то в свои я уже не влезаю» — подписала Софья кадр, сделанный на съемках шоу.

Женщины в положении часто сталкиваются с проблемой поиска достойного наряда, но при этом отказываются приобретать специальные вещи для беременных: после родов Анастасия Решетова была рада, что ей не пришлось покупать вещи для будущих мам, а Анастасия Тарасова и вовсе считает такую одежду своеообразным табу.

Леонид Бичевин, Софья Эрнст и Иван Ургант

Иван Ургант так внимательно разглядывал Эрнст, что ей даже пришлось отшутиться: «Оливье был хорош в этом году». Из-за выдающегося живота Софья не сразу смогла удобно устроиться, поэтому Дмитрий Хрусталев принес ей пару мягких подушек.



1 2 3 ... 10 В «Вечернем Урганте» показали забавную фотографию Константина Эрнста на фоне афиши фильма «Союз спасения»

В ходе интервью Эрнст призналась, что Новый год отметила дома с семьей: «Потанцевали перед телевизором под Филиппа Киркорова».



Ведущий поинтересовался, были ли курьезные случаи на съемочной площадке «Союза спасения»? Леонид Бичевин, сыгравший возлюбленного героини Эрнст, рассказал о съемках постельной сцены. Стилисты оказались к ней не готовы — на площадке не было специальных гульфиков, поэтому актеру пришлось мастерить приспособление собственноручно, используя клейкую ленту и кусок ткани. В какой-то момент тейп все-таки оторвался, но... Иван Ургант не дал гостю закончить эту пикантную историю.