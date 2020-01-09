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Юлия Снигирь сочетает коктейльные платья и вечерний макияж с домашним халатом

В Инстаграме 36-летней актрисы появилась серия фотографий, на которых она позирует в необычном образе. Богемный шик в исполнении Юлии Снигирь никого не оставил равнодушным.
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь предпочитает максимально естественный макияж, а порой обходится и вовсе без него — актриса часто выкладывает фото без единого грамма косметики на лице, радуя поклонников своей натуральной красотой. 9 января Юлия решила поэкспериментировать с ярким мейкапом, а заодно и лук оригинальный продемонстрировала. 

Юлия Снигирь

В кадре Снигирь позирует у батареи в оранжевой комбинации и бежевых лодочках на низком каблуке. Светло-розовый вафельный халат удивительно вписался в этот стильный ансамбль. Да, это действительно самый обычный халат, даже не шелковый. Особого внимания заслуживает макияж: визажист Ирен Шимшилашвили сделала акцент на глаза Юлии с помощью розовых смоки. 

В комментариях отметилась актриса Виктория Исакова, оценившая лук: «Вот зачем мне халат? Не нужен. Но смотрю на фотографию твою и хочу такой халат». Подписчиков Юлии удивил столь смелый образ, но они поддержали актрису, оставив большое количество комплиментов. Примечательно, что в углу картины позади Юлии виднеется подпись «Колыбель монашества», которая как будто намекает на скромность Снигирь.

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09 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @yuliasnigir/Instagram
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Юлия Снигирь

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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