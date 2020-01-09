Юлия Снигирь сочетает коктейльные платья и вечерний макияж с домашним халатом

В Инстаграме 36-летней актрисы появилась серия фотографий, на которых она позирует в необычном образе. Богемный шик в исполнении Юлии Снигирь никого не оставил равнодушным.

Юлия Снигирь предпочитает максимально естественный макияж, а порой обходится и вовсе без него — актриса часто выкладывает фото без единого грамма косметики на лице, радуя поклонников своей натуральной красотой. 9 января Юлия решила поэкспериментировать с ярким мейкапом, а заодно и лук оригинальный продемонстрировала.

В кадре Снигирь позирует у батареи в оранжевой комбинации и бежевых лодочках на низком каблуке. Светло-розовый вафельный халат удивительно вписался в этот стильный ансамбль. Да, это действительно самый обычный халат, даже не шелковый. Особого внимания заслуживает макияж: визажист Ирен Шимшилашвили сделала акцент на глаза Юлии с помощью розовых смоки.

В комментариях отметилась актриса Виктория Исакова, оценившая лук: «Вот зачем мне халат? Не нужен. Но смотрю на фотографию твою и хочу такой халат». Подписчиков Юлии удивил столь смелый образ, но они поддержали актрису, оставив большое количество комплиментов. Примечательно, что в углу картины позади Юлии виднеется подпись «Колыбель монашества», которая как будто намекает на скромность Снигирь.