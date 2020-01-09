9 января весь мир продолжил обсуждать решение принца Гарри и Меган Маркл снять с себя королевские полномочия и последующую реакцию Букингемского дворца на это заявление. Из-за этого многие забыли о том, что в этот день празднует свой 38-й день рождения Кейт Миддлтон. Ввиду шумихи, поднятой вокруг «Мексита», Кэтрин, кажется, ненадолго отодвинули на второй план. Но как бы не так!
В Инстаграме Кенсингтонского дворца появился новый пост. Герцогиня Кембриджская поделилась красивым снимком и поблагодарила всех за поздравления. На фото Кейт безмятежно улыбается, глядя в сторону. Интересно, что одета супруга принца Уильяма довольно просто: голубая рубашка в клетку, серый джемпер и самые обычные синие джинсы.
Совсем не праздничный наряд, но до чего Кейт хороша!
И даже помолвочное сапфировое кольцо герцогини, которое она практически не снимает, тут к месту.
Знаменитое украшение, принадлежавшее покойной принцессе Диане, многое значит для Кэтрин. Теперь оно считается культовым и стабильно возглавляет списки самых известных ювелирных изделий. Сложно поверить, но раньше британские СМИ называли это кольцо «сапфиром простолюдина».
Кстати, сапфир мог и не достаться Кейт. Ведь после смерти принцессы Дианы принцам Уильяму и Гарри разрешили взять на память по одному украшению из коллекции матери. Старший выбрал золотые часы Cartier, в то время как младшему приглянулось кольцо.
Когда Уильям решился сделать возлюбленной предложение (и ей пришлось ждать его действительно долго), он и Гарри обменялись украшениями. Известно, что младший сын Дианы был в восторге от Кэтрин и даже называл ее «старшей сестренкой, которой у него никогда не было». Так что вскоре заветное кольцо уже сияло на пальце Кейт.
Правда, его пришлось немного уменьшить, так как украшение оказалось великовато. Но теперь две платиновые вставки не позволяют ему соскользнуть, и Кэтрин уверенно носит кольцо практически на всех мероприятиях.
Примечательно, что одними из первых Кэтрин поздравили Сассексы, несмотря на слухи о вражде двух герцогинь. «Сегодня мы поздравляем с днем рождения герцогиню Кембриджскую», — прокомментировали снимок Гарри и Меган. Послание дополнили эмодзи сердца и торта.
Интересно, что Кейт начала праздновать свой день рождения заранее и собрала друзей и родных в своем загородном доме Анмер-Холл в Норфолке.
Woman.ru поздравляет герцогиню Кембриджскую с днем рождения. Здоровья, послушных детей, гармонии в семье и скорейшего восхождения на престол!
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