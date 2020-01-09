В Инстаграме Кенсингтонского дворца появился новый пост. Герцогиня Кембриджская поделилась красивым снимком и поблагодарила всех за поздравления. На фото Кейт безмятежно улыбается, глядя в сторону. Интересно, что одета супруга принца Уильяма довольно просто: голубая рубашка в клетку, серый джемпер и самые обычные синие джинсы.

Совсем не праздничный наряд, но до чего Кейт хороша!

И даже помолвочное сапфировое кольцо герцогини, которое она практически не снимает, тут к месту.

Знаменитое украшение, принадлежавшее покойной принцессе Диане, многое значит для Кэтрин. Теперь оно считается культовым и стабильно возглавляет списки самых известных ювелирных изделий. Сложно поверить, но раньше британские СМИ называли это кольцо «сапфиром простолюдина».

Кстати, сапфир мог и не достаться Кейт. Ведь после смерти принцессы Дианы принцам Уильяму и Гарри разрешили взять на память по одному украшению из коллекции матери. Старший выбрал золотые часы Cartier, в то время как младшему приглянулось кольцо.