Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Фолловеры считают, что Ирина Старшенбаум встречается с 21-летним режиссером, который выглядит еще моложе

Новый год Ирина Старшенбаум встретила на Бали. Примечательно, что актриса отдыхает там в компании друзей, одним из которых является Филипп Нестеренко. Пользователи уверены, что между режиссером и Ириной есть нечто большее, чем просто дружба.
Никита Ефремов, Анна Габуева, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова, Вера Панфилова, Иван Янковский, Филипп Нестеренко
Никита Ефремов, Анна Габуева, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова, Вера Панфилова, Иван Янковский и Филипп Нестеренко

В Инстаграме 27-летней Ирины Старшенбаум появилось новое фото, на котором она запечатлена на Бали в кругу своих друзей. На ярком летнем снимке позируют Никита Ефремов с Марией Иваковой, Иван Янковский с Верой Панфиловой, Анна Габуева и Старшенбаум со своим другом Филиппом Нестеренко. Несмотря на то, что Ирина и Филипп давно общаются, их совместная поездка с двумя кинопарами показалась подписчикам подозрительной. Молодым людям тут же приписали роман!

Ирина Старшенбаум, Филипп Нестеренко
Ирина Старшенбаум и Филипп Нестеренко

В Инстаграме предполагаемого возлюбленного актрисы нашлось совместное фото, на котором Ирина нежно прислонилась спиной к Филиппу, а тот слегка касается ее руки. Конечно, и друзья могут выставлять такие фотографии (взять хотя бы тезку Старшенбаум — Ирину Шейк, которую поклонники выдают замуж после каждого нового фото с другом). 

И все же некоторых «насторожил» комментарий Ирины под фотографией, на которой Филипп позирует со своей мамой Еленой Нестеренко, владелицей ателье Mademoiselle Prive, на премьере фильма «Вторжение». Старшенбаум написала «Мама», а Елена ответила ей милыми смайликами. 

Еще одним моментом в этой истории является... внешность возможного бойфренда Ирины. Филиппу 21 год, но выглядит он гораздо моложе своих лет. Некоторые фолловеры даже с укором написали Старшенбаум, что «он еще совсем ребенок». Впрочем, в свои 27 экс-возлюбленная Александра Петрова также совсем не выглядит на свой возраст. А вы верите, что молодой режиссер Нестеренко — новый молодой человек актрисы?

Перейти к обсуждению


09 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @n.e.a.n.t, @starshenbaum/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ирина Старшенбаум

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.