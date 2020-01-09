Фолловеры считают, что Ирина Старшенбаум встречается с 21-летним режиссером, который выглядит еще моложе

В Инстаграме 27-летней Ирины Старшенбаум появилось новое фото, на котором она запечатлена на Бали в кругу своих друзей. На ярком летнем снимке позируют Никита Ефремов с Марией Иваковой, Иван Янковский с Верой Панфиловой, Анна Габуева и Старшенбаум со своим другом Филиппом Нестеренко. Несмотря на то, что Ирина и Филипп давно общаются, их совместная поездка с двумя кинопарами показалась подписчикам подозрительной. Молодым людям тут же приписали роман!
В Инстаграме предполагаемого возлюбленного актрисы нашлось совместное фото, на котором Ирина нежно прислонилась спиной к Филиппу, а тот слегка касается ее руки. Конечно, и друзья могут выставлять такие фотографии (взять хотя бы тезку Старшенбаум — Ирину Шейк, которую поклонники выдают замуж после каждого нового фото с другом).
И все же некоторых «насторожил» комментарий Ирины под фотографией, на которой Филипп позирует со своей мамой Еленой Нестеренко, владелицей ателье Mademoiselle Prive, на премьере фильма «Вторжение». Старшенбаум написала «Мама», а Елена ответила ей милыми смайликами.
Еще одним моментом в этой истории является... внешность возможного бойфренда Ирины. Филиппу 21 год, но выглядит он гораздо моложе своих лет. Некоторые фолловеры даже с укором написали Старшенбаум, что «он еще совсем ребенок». Впрочем, в свои 27 экс-возлюбленная Александра Петрова также совсем не выглядит на свой возраст. А вы верите, что молодой режиссер Нестеренко — новый молодой человек актрисы?