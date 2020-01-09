Фолловеры считают, что Ирина Старшенбаум встречается с 21-летним режиссером, который выглядит еще моложе

Новый год Ирина Старшенбаум встретила на Бали. Примечательно, что актриса отдыхает там в компании друзей, одним из которых является Филипп Нестеренко. Пользователи уверены, что между режиссером и Ириной есть нечто большее, чем просто дружба.

Никита Ефремов, Анна Габуева, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова, Вера Панфилова, Иван Янковский и Филипп Нестеренко

В Инстаграме 27-летней Ирины Старшенбаум появилось новое фото, на котором она запечатлена на Бали в кругу своих друзей. На ярком летнем снимке позируют Никита Ефремов с Марией Иваковой, Иван Янковский с Верой Панфиловой, Анна Габуева и Старшенбаум со своим другом Филиппом Нестеренко. Несмотря на то, что Ирина и Филипп давно общаются, их совместная поездка с двумя кинопарами показалась подписчикам подозрительной. Молодым людям тут же приписали роман!

Ирина Старшенбаум и Филипп Нестеренко

В Инстаграме предполагаемого возлюбленного актрисы нашлось совместное фото, на котором Ирина нежно прислонилась спиной к Филиппу, а тот слегка касается ее руки. Конечно, и друзья могут выставлять такие фотографии (взять хотя бы тезку Старшенбаум — Ирину Шейк, которую поклонники выдают замуж после каждого нового фото с другом).

И все же некоторых «насторожил» комментарий Ирины под фотографией, на которой Филипп позирует со своей мамой Еленой Нестеренко, владелицей ателье Mademoiselle Prive, на премьере фильма «Вторжение». Старшенбаум написала «Мама», а Елена ответила ей милыми смайликами.

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Еще одним моментом в этой истории является... внешность возможного бойфренда Ирины. Филиппу 21 год, но выглядит он гораздо моложе своих лет. Некоторые фолловеры даже с укором написали Старшенбаум, что «он еще совсем ребенок». Впрочем, в свои 27 экс-возлюбленная Александра Петрова также совсем не выглядит на свой возраст. А вы верите, что молодой режиссер Нестеренко — новый молодой человек актрисы?