«У него не будет шанса расслабляться»: Анастасия Решетова рассказала, чему собирается учить сына Ратмира

В середине октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Недавно она вместе с возлюбленным Тимати и 2-месячным сыном отправилась в Коста-Рику. Там к ним присоединились мама рэпера Симона и его 5-летняя дочь Алиса, рожденная в союзе с моделью Аленой Шишковой.
На днях Анастасия вспомнила в новом посте детство и пожалела, что у нее не было возможности заниматься всем тем, что она считает нужным.
Сейчас у Насти появилось больше возможностей наконец-то посвятить время тем видам досуга, которые кажутся ей полезными. Например, возлюбленная рэпера увлекается стрельбой.
В комментариях многие похвалили рвение Анастасии и ее желание дать сыну все самое лучшее. Скорее всего Тимати разделяет стремление своей возлюбленной — об этом можно судить по тому, как распланировано свободное время его старшей дочери Алисы. Девочка изучает английский язык и занимается серфингом и балетом.