Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«У него не будет шанса расслабляться»: Анастасия Решетова рассказала, чему собирается учить сына Ратмира

Анастасия Решетова готовит сани летом и заранее планирует, как устроит в будущем досуг малыша Ратмира. И, кажется, у наследника Тимати не будет ни одной свободной минуты!
Анастасия Решетова

В середине октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Недавно она вместе с возлюбленным Тимати и 2-месячным сыном отправилась в Коста-Рику. Там к ним присоединились мама рэпера Симона и его 5-летняя дочь Алиса, рожденная в союзе с моделью Аленой Шишковой.

На днях Анастасия вспомнила в новом посте детство и пожалела, что у нее не было возможности заниматься всем тем, что она считает нужным. 

«Как хорошо, когда доступна возможность дать своему ребенку получить такие полезные навыки как серфинг, гимнастика, борьба, иностранные языки и все прочее, что полезно для тела и для души. К сожалению, будучи ребенком, я не занималась ничем кроме чтения книг, походов по музеям и изредка плаванием», — сообщила Решетова.

Сейчас у Насти появилось больше возможностей наконец-то посвятить время тем видам досуга, которые кажутся ей полезными. Например, возлюбленная рэпера увлекается стрельбой

«Иногда я представляю, насколько мне было бы легче сейчас понимать испанский или, например, садиться на шпагат, если бы я занималась этим с детства. Все, что мне нравится, сейчас я постигаю с нуля, начав уже во взрослом возрасте. Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне. У него просто не будет шанса расслабляться», — заметила возлюбленная Тимати.

В комментариях многие похвалили рвение Анастасии и ее желание дать сыну все самое лучшее. Скорее всего Тимати разделяет стремление своей возлюбленной — об этом можно судить по тому, как распланировано свободное время его старшей дочери Алисы. Девочка изучает английский язык и занимается серфингом и балетом.

Перейти к обсуждению


10 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.