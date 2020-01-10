«У него не будет шанса расслабляться»: Анастасия Решетова рассказала, чему собирается учить сына Ратмира

Анастасия Решетова готовит сани летом и заранее планирует, как устроит в будущем досуг малыша Ратмира. И, кажется, у наследника Тимати не будет ни одной свободной минуты!

В середине октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Недавно она вместе с возлюбленным Тимати и 2-месячным сыном отправилась в Коста-Рику. Там к ним присоединились мама рэпера Симона и его 5-летняя дочь Алиса, рожденная в союзе с моделью Аленой Шишковой.

На днях Анастасия вспомнила в новом посте детство и пожалела, что у нее не было возможности заниматься всем тем, что она считает нужным.

«Как хорошо, когда доступна возможность дать своему ребенку получить такие полезные навыки как серфинг, гимнастика, борьба, иностранные языки и все прочее, что полезно для тела и для души. К сожалению, будучи ребенком, я не занималась ничем кроме чтения книг, походов по музеям и изредка плаванием», — сообщила Решетова.

Сейчас у Насти появилось больше возможностей наконец-то посвятить время тем видам досуга, которые кажутся ей полезными. Например, возлюбленная рэпера увлекается стрельбой.

«Иногда я представляю, насколько мне было бы легче сейчас понимать испанский или, например, садиться на шпагат, если бы я занималась этим с детства. Все, что мне нравится, сейчас я постигаю с нуля, начав уже во взрослом возрасте. Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне. У него просто не будет шанса расслабляться», — заметила возлюбленная Тимати.

В комментариях многие похвалили рвение Анастасии и ее желание дать сыну все самое лучшее. Скорее всего Тимати разделяет стремление своей возлюбленной — об этом можно судить по тому, как распланировано свободное время его старшей дочери Алисы. Девочка изучает английский язык и занимается серфингом и балетом.