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Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар

История принцессы Хайи, сумевшей сбежать от мужа, многим известна. Но далеко не всех в семье шейха Дубая ждал счастливый финал. Ливанка Ранда аль-Банна дала интервью, в котором поведала о невероятной жестокости экс-супруга. Женщина до сих пор ни разу не видела свою дочь после развода.
принцесса Хайя, шейх Мохаммед
Принцесса Хайя и шейх Мохаммед

До того, как мир всколыхнули истории побегов принцесс Хайи и Латифы (первой повезло, вторую вернули домой), в семье правителя Дубая произошла еще одна (но далеко не последняя) жуткая история. Правда, о ней стало известно лишь недавно. Первая супруга шейха Мохаммеда наконец-то прервала молчание и решилась рассказать о тех ужасах, с которыми столкнулась после развода.

Ранда аль-Банна в молодости
Ранда аль-Банна в молодости

В интервью The Sunday Times женщина поведала печальную историю своей жизни, которая вполне могла бы войти в основу остросюжетного фильма. В 16 лет ливанка Ранда познакомилась с 23-летним обаятельным Мохаммедом Мактумом на вечеринке в Бейруте. Девушку только что выгнали из католической школы, море было ей по колено, а жизнь казалась бесконечным праздником.

Вскоре они поженились. Частные самолеты, ночные клубы, танцы до утра — такими вспоминает теперь уже 64-летняя женщина первые годы своего брака. Супруг не осуждал ее, напротив, когда они жили в Великобритании, он и сам придерживался более западного образа жизни.
Мохаммед Мактум
Мохаммед Мактум

В 1977 году у Ранды родилась дочь, которую назвали Манал. После появления девочки на свет их брак дал трещину. Сейчас экс-супруга правителя не говорит о причине развода, упоминая лишь таинственный «инцидент», но это наверняка было нечто серьезное. Денег у Ранды не было, она, привыкшая к роскоши, вмиг осталась без гроша и крыши над головой. Ее выслали в Ливан, а 5-месячная девочка осталась с отцом.

После этого Ранда больше не видела свое дитя. Она умоляла о встрече с дочерью, но всесильный шейх оказался настоящим мастером психологических пыток. Он кормил экс-супругу «завтраками», обещал перезвонить и «забывал» об этом. Однажды Ранде прислали снимок дочери, но на фото оказалась вовсе не Манал.

В 2000 году Мохаммед «смилостивился» и обещал устроить встречу матери и дочери в Дубае. Он велел женщине одеться в вечернее платье, позвал ее на светское мероприятие и велел отыскать Манал в толпе среди других девушек. Мол, материнский инстинкт должен ее направить.

В конце концов Ранда поняла, что экс-супруг просто издевался над ней, а ее дочери не было среди приглашенных. Уже по возвращении в Ливан она узнала, что въезд в ОАЭ ей теперь запрещен.

принцесса Манал
Манал, дочь Ранды и шейха Мохаммеда (на фото справа)

Ранда не оставляла попыток встретиться с дочерью. Она договорилась с родственниками одной из саудовских принцесс, чтобы та помогла ей проникнуть на свадьбу Манал в 2005 году. Но за несколько дней до вылета на женщину напал неизвестный и жестоко избил ее бейсбольной битой, сломав четыре позвонка. После этого шейх Дубая поспешил сказать бывшей жене, что не причастен к этому случаю. Ранда призналась, что все, о чем она мечтает, — это долгожданная встреча с повзрослевшей Манал.

Ранда аль-Банна
Ранда аль-Банна сегодня
«Нашей дочери сейчас за сорок. Он не дает мне приблизиться к ней. Если бы мне только разрешили повидаться с дочерью, это компенсировало бы все остальное. Все, чего я хочу, — это снова держать ее в своих объятиях», — призналась женщина в интервью.

Примечательно, что Ранда аль-Банна дала откровенное интервью о зверствах своего экс-супруга в надежде помочь принцессе Хайе, которая сейчас борется за единоличную опеку над своими детьми.

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09 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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