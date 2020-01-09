Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар

До того, как мир всколыхнули истории побегов принцесс Хайи и Латифы (первой повезло, вторую вернули домой), в семье правителя Дубая произошла еще одна (но далеко не последняя) жуткая история. Правда, о ней стало известно лишь недавно. Первая супруга шейха Мохаммеда наконец-то прервала молчание и решилась рассказать о тех ужасах, с которыми столкнулась после развода.
В интервью The Sunday Times женщина поведала печальную историю своей жизни, которая вполне могла бы войти в основу остросюжетного фильма. В 16 лет ливанка Ранда познакомилась с 23-летним обаятельным Мохаммедом Мактумом на вечеринке в Бейруте. Девушку только что выгнали из католической школы, море было ей по колено, а жизнь казалась бесконечным праздником.
В 1977 году у Ранды родилась дочь, которую назвали Манал. После появления девочки на свет их брак дал трещину. Сейчас экс-супруга правителя не говорит о причине развода, упоминая лишь таинственный «инцидент», но это наверняка было нечто серьезное. Денег у Ранды не было, она, привыкшая к роскоши, вмиг осталась без гроша и крыши над головой. Ее выслали в Ливан, а 5-месячная девочка осталась с отцом.
После этого Ранда больше не видела свое дитя. Она умоляла о встрече с дочерью, но всесильный шейх оказался настоящим мастером психологических пыток. Он кормил экс-супругу «завтраками», обещал перезвонить и «забывал» об этом. Однажды Ранде прислали снимок дочери, но на фото оказалась вовсе не Манал.
В конце концов Ранда поняла, что экс-супруг просто издевался над ней, а ее дочери не было среди приглашенных. Уже по возвращении в Ливан она узнала, что въезд в ОАЭ ей теперь запрещен.
Ранда не оставляла попыток встретиться с дочерью. Она договорилась с родственниками одной из саудовских принцесс, чтобы та помогла ей проникнуть на свадьбу Манал в 2005 году. Но за несколько дней до вылета на женщину напал неизвестный и жестоко избил ее бейсбольной битой, сломав четыре позвонка. После этого шейх Дубая поспешил сказать бывшей жене, что не причастен к этому случаю. Ранда призналась, что все, о чем она мечтает, — это долгожданная встреча с повзрослевшей Манал.
Примечательно, что Ранда аль-Банна дала откровенное интервью о зверствах своего экс-супруга в надежде помочь принцессе Хайе, которая сейчас борется за единоличную опеку над своими детьми.