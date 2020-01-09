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Кампания Анджелины Джоли против изнасилований в зонах конфликтов провалилась и признана опасной для жертв

Всем известно, что благие намерения не всегда приводят к положительному результату. Кажется, это и произошло с инициативой Анджелины Джоли, которая окончилась весьма плачевно.
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли стала известной не только благодаря своей актерской карьере. На протяжении многих лет звезда занимается благотворительной деятельностью. Как оказалось, одна из инициатив, которую поддержала знаменитость, закончилась провалом.

Кампания, запущенная экс-министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом и Анджелиной Джоли несколько лет назад, была направлена на благую цель — предотвращение изнасилований в зонах военных действий. 

В недавно опубликованном отчете органов контроля было указано, что кампания не имела «концепции долгосрочного развития». Результатом и стало то, что обещания так и не были воплощены в реальности.
Анджелина Джоли
Уильям Хейг и Анджелина Джоли на мировом саммите против сексуального насилия

Как сообщает издание The Guardian, саммит, посвященный проблеме сексуального насилия, состоялся в 2014 году и получил широкое освещение в СМИ. Его посетили более 1 700 политиков и знаменитостей, но, несмотря на бурные овации в зале, он мало к чему привел.

По словам представителей органов контроля, инициатива «не воплотила свои амбиции и могла навредить жертвам». В первую очередь стоит отметить, что бюджет кампании был сильно урезан. В 2014-м он составлял 15 миллионов фунтов стерлингов, а в 2019 году — всего лишь два. Кроме того, команду, которая отправлялась в зоны военных действий и оказывала поддержку жертвам, сократили с 70 человек до 40.

Как заметили в отчете о результатах, все проекты кампании были краткосрочными. Они не могли в полной мере удовлетворить нужды всех пострадавших. Их беды требовали длительной проработки и тщательно решения, на которое у тех, кто ведал инициативой, не было ни времени, ни денег.

Анджелина Джоли пока что не комментировала ситуацию, но скорее всего она очень расстроена тем, что ее «детище» не снискало успеха. Второй саммит должен состояться в этом году, и на нем обещают учесть все ошибки. В первую очередь участники кампании планируют сосредоточиться исключительно на помощи жертвам.

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09 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
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Анджелина Джоли

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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