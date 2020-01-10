Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Ты вызываешь полярные эмоции — от восторга до ненависти»: мама Лизы Песковой поздравила ее с днем рождения

Екатерина Солоцинская, вторая жена Дмитрия Пескова, поздравила их дочь с днем рождения. Звездной наследнице исполнилось 22 года. 
Екатерина Солоцинская, Дени Песков, Лиза Пескова
Екатерина Солоцинская с Дени и Лизой Песковыми

44-летняя Екатерина Солоцинская публично поздравила Лизу Пескову с днем рождения, посвятив ей пост в Инстаграме. Стоит заметить, что тон послания разительно отличался от типичных родительских поздравлений, которые мы привыкли видеть на просторах соцсетей. 

Вторая супруга Дмитрия Пескова начала поздравление с рассказа о том, как Лиза появилась на свет. Это произошло в Анкаре в 5:30 утра. «Ты должна была родиться на несколько дней позже, но схватки начались утром 8 января. Встретив вечером мою маму в аэропорту и закинув вещи в посольство, мы втроем с ней и твоим папой сразу поехали в роддом».

Екатерина Солоцинская, Лиза Пескова
Екатерина Солоцинская и Лиза Пескова

«Наша семья тогда не интересовала никого на свете, и мы счастливо жили сами по себе», — вспомнила Екатерина. Спустя год Дмитрию Пескову предложили место в Кремле, ему пришлось уйти из МИДа. Это решение в корне изменило жизнь семьи.

«Сейчас вряд ли найдется в стране человек, который относится к тебе равнодушно. Ты вызываешь полярные эмоции — от восторга до ненависти, но только не равнодушие. Это и есть показатель, что человек что-то из себя представляет, что он не просто существует, но живет. Пока о тебе говорят — ты представляешь интерес. А значит, ты обладаешь влиянием и силой, чтобы менять этот мир» — заявила Солоцинская.

  • Екатерина Солоцинская, Лиза Пескова, Дени Песков
    1 2 3 ...10
    Екатерина Солоцинская родила Дмитрию Пескову троих детей — Лизу, Михаила и Дени
    Смотреть галерею

Мама Лизы Песковой отметила, что к своему возрасту наследница обладает коллосальным жизненным опытом. Екатерина пожелала дочери по максимуму использовать все свои возможности и пообещала, что семья ее всегда поддержит. В конце поздравления мама открыла необычное прозвище Лизы: «С днем рождения, Elizabeth the Sand!»

Перейти к обсуждению


10 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @lisa_peskova, @ekaterina_solotsinskaya/Instagram, Антон Быстров, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Елизавета Пескова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.