«Ты вызываешь полярные эмоции — от восторга до ненависти»: мама Лизы Песковой поздравила ее с днем рождения

Екатерина Солоцинская, вторая жена Дмитрия Пескова, поздравила их дочь с днем рождения. Звездной наследнице исполнилось 22 года.

Екатерина Солоцинская с Дени и Лизой Песковыми

44-летняя Екатерина Солоцинская публично поздравила Лизу Пескову с днем рождения, посвятив ей пост в Инстаграме. Стоит заметить, что тон послания разительно отличался от типичных родительских поздравлений, которые мы привыкли видеть на просторах соцсетей.

Вторая супруга Дмитрия Пескова начала поздравление с рассказа о том, как Лиза появилась на свет. Это произошло в Анкаре в 5:30 утра. «Ты должна была родиться на несколько дней позже, но схватки начались утром 8 января. Встретив вечером мою маму в аэропорту и закинув вещи в посольство, мы втроем с ней и твоим папой сразу поехали в роддом».

Екатерина Солоцинская и Лиза Пескова

«Наша семья тогда не интересовала никого на свете, и мы счастливо жили сами по себе», — вспомнила Екатерина. Спустя год Дмитрию Пескову предложили место в Кремле, ему пришлось уйти из МИДа. Это решение в корне изменило жизнь семьи.

«Сейчас вряд ли найдется в стране человек, который относится к тебе равнодушно. Ты вызываешь полярные эмоции — от восторга до ненависти, но только не равнодушие. Это и есть показатель, что человек что-то из себя представляет, что он не просто существует, но живет. Пока о тебе говорят — ты представляешь интерес. А значит, ты обладаешь влиянием и силой, чтобы менять этот мир» — заявила Солоцинская.

1 2 3 ... 10 Екатерина Солоцинская родила Дмитрию Пескову троих детей — Лизу, Михаила и Дени

Мама Лизы Песковой отметила, что к своему возрасту наследница обладает коллосальным жизненным опытом. Екатерина пожелала дочери по максимуму использовать все свои возможности и пообещала, что семья ее всегда поддержит. В конце поздравления мама открыла необычное прозвище Лизы: «С днем рождения, Elizabeth the Sand!»