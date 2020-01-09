Как день рождения Кейт Миддлтон превратился в нервный семейный слет благодаря Гарри и Меган

Меган Маркл и принц Гарри, объявив о своем решении самоустраниться от королевской семьи, испортили настроение и Елизавете II, что очевидно, и Кейт Миддлтон. Официальное заявление было сделано в день рождения последней.

9 января 2020 · Текст: · Фото:

9 января Кейт Миддлтон планировала отметить свой 38-й день рождения в семейном кругу. Спасибо принцу Гарри и Меган Маркл, они спасли Кэтрин от скучного торжества. Обед с любимыми людьми в Кенсингтонском дворце превратился в срочное совещание по поводу того, что Сассексы приняли решение оставить свои монаршие обязанности

Королевские придворные уже заявили британским СМИ, что так просто бунтарям это с рук не сойдет: «Гарри и Меган будут наказаны за это». И есть за что!

Кейт Миддлтон была не очень радостна в день своего рождения

Если раньше инсайдеры говорили, что королева и ее семья знать не знали о планах Меган и Гарри, то теперь вскрылись новые подробности. Оказывается, Меган и Гарри поставили принцев Чарльза и Уильяма в известность о своем окончательном и бесповоротном решении ровно за... 10 минут до того, как они опубликовали заявление на своей странице в Инстаграме.

Более того, Гарри связывался с отцом накануне Рождества, чтобы обсудить с ним все детали, и даже отправил ему черновой вариант своих планов на новую жизнь. Принц Чарльз попросил сына не торопиться с решением и дать дворцу больше времени, чтобы обсудить последствия. Гарри, однако, проигнорировал просьбу родителя.

И не только его просьбу. Приказ бабушки он тоже оставил без внимания, хотя Елизавета II, зная о планах строптивого внука и его жены, потребовала пока что не делать никаких официальных заявлений.

«Придворные не могут в это поверить. Есть так много оставшихся без ответа вопросов, но Меган и Гарри просто взяли и сделали это, не задумавшись ни о ком другом. План состоял в том, чтобы обсудить ситуацию, и придумать решение, которое сработало бы для всех в семье», — рассказал инсайдер порталу The Sun. 

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Не зря говорят, что 2020-й год будет очень тяжелым. Королевская семья уже ощутила всю «високосность» на себе.

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Комментарии

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  • Надо экстренно собираться всем родственникам и отлеплять Гарри от жены. У него все впервые, он добрый ведомый мужчина.Меган нащупала его слабые места и манипулирует им. Она убедила, что раз с его мамой такое случилось, кругом враги - и лишь она одна - его друг и спаситель. Ей поступает множество предложений о съемках в передачах, участии в разных шоу - ей этого не хватает она хочет вернуться в ту жизнь и там ее ждет успех.А вот о муже она не подумала, он титулованный человек, у него обеспечение, известность, знатные родственники.Он просто пропадет с ней в другой жизни. ***** все тем, что она его бросит, и он старый, больной, спившийся будет валяться в драном плаще возле мусорок и кричать что он наследный принц...Она бросила бывшего мужа, отказалась от родни, рассорила его с друзьями и братом - ***** он весьма плачевно если и дальше будет плясать под дудку этой африканки.

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