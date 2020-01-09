9 января Кейт Миддлтон планировала отметить свой 38-й день рождения в семейном кругу. Спасибо принцу Гарри и Меган Маркл, они спасли Кэтрин от скучного торжества. Обед с любимыми людьми в Кенсингтонском дворце превратился в срочное совещание по поводу того, что Сассексы приняли решение оставить свои монаршие обязанности.

Королевские придворные уже заявили британским СМИ, что так просто бунтарям это с рук не сойдет: «Гарри и Меган будут наказаны за это». И есть за что!