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«Женщине необходимо чувствовать себя королевой»: Ольга Орлова похвасталась сюрпризом от своего нового возлюбленного

42-летняя ведущая телепроекта «Дом-2» поделилась в Инстаграме фотографиями, которым позавидуют многие девушки.

Сейчас Ольга Орлова отдыхает с Таиланде в компании нового возлюбленного, своей близкой подруги Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова. 9 января телеведущая поделилась снимками, сделанными в ванне, наполненной лепестками роз. 

Ольга поведала, что такой сюрприз ей устроил возлюбленный, имя которого она пока что держит в секрете. 

«Мой невероятный романтический вечер. Как это важно быть на одной волне со своим мужчиной! Женщине необходимо чувствовать себя королевой. Нас нужно любить и баловать, тогда мы горы свернем для своих мужчин! Ведь нет ничего сложного зажечь свечи у себя в квартире, наполнить ванну, усыпать ее лепестками хотя бы пяти роз, взять за руки свою любимую и сказать: ''Дорогая, у меня для тебя сюрприз...''» — рассказала Орлова.

42-летняя Ольга совсем недавно поведала, что состоит в отношениях с неким мужчиной, однако его личность пока что остается загадкой. 

По информации телеграм-канала Super, ведущая встречается с предпринимателем по имени Валерий. Мужчина, говорят, старше своей избранницы на несколько лет. А вот конкретный род его деятельности неизвестен.

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10 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @olgaorlova1311/Instagram
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Ольга Орлова

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  • Никогда не нравилась Ольга, но после передачи про то как она помогает животным, посмотрела на неё другими глазами, счастья ей

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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