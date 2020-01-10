«Женщине необходимо чувствовать себя королевой»: Ольга Орлова похвасталась сюрпризом от своего нового возлюбленного

42-летняя ведущая телепроекта «Дом-2» поделилась в Инстаграме фотографиями, которым позавидуют многие девушки.

Сейчас Ольга Орлова отдыхает с Таиланде в компании нового возлюбленного, своей близкой подруги Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова. 9 января телеведущая поделилась снимками, сделанными в ванне, наполненной лепестками роз.

Ольга поведала, что такой сюрприз ей устроил возлюбленный, имя которого она пока что держит в секрете.

«Мой невероятный романтический вечер. Как это важно быть на одной волне со своим мужчиной! Женщине необходимо чувствовать себя королевой. Нас нужно любить и баловать, тогда мы горы свернем для своих мужчин! Ведь нет ничего сложного зажечь свечи у себя в квартире, наполнить ванну, усыпать ее лепестками хотя бы пяти роз, взять за руки свою любимую и сказать: ''Дорогая, у меня для тебя сюрприз...''» — рассказала Орлова.

42-летняя Ольга совсем недавно поведала, что состоит в отношениях с неким мужчиной, однако его личность пока что остается загадкой.

1 2 3 ... 8 Ольга Орлова на пути к тому, чтобы рассекретить своего возлюбленного

По информации телеграм-канала Super, ведущая встречается с предпринимателем по имени Валерий. Мужчина, говорят, старше своей избранницы на несколько лет. А вот конкретный род его деятельности неизвестен.