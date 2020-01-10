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Меган Маркл вернулась в Канаду, оставив принца Гарри договариваться с семьей

После объявления «Мегсита» пока еще герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где ее ждал 9-месячный сын Арчи. Принц Гарри остается в Лондоне и разгребает последствия своего решения отстраниться от королевской семьи.

Три дня — ровно столько Меган Маркл смогла вытерпеть в уже практически ненавистном ею Лондоне. Герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где оставила сына Арчи на попечении няни.

А вот принц Гарри пока что сохранил в себе остатки монархизма и остался в Англии, чтобы попытаться урегулировать разногласия между ним и Елизаветой II. Королева ужасно недовольна решением внука и его жены отдалиться от монаршей семьи.

При этом Елизавета II потребовала от всех членов семьи найти приемлемые решения, которые устроили бы Меган и Гарри. Проблема стала настолько серьезной, что в переговорах приняла участие даже министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Меган и Гарри, напомним, объявили о том, что собираются отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и всех сопутствующих привилегий. Сассексы хотят жить на две страны — Великобританию и Северную Америку (не уточняется, Канаду или США) — и самостоятельно зарабатывать деньги.

Это решение привело в ужас Елизавету II и ее сына принца Чарльза — они очень просили Гарри дать им время, чтобы понять, как этот вопрос можно урегулировать так, чтобы довольными остались все, однако своенравный принц пропустил мимо ушей требование семьи и опубликовал официальное заявление в не самое благоприятное для дворца время.

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10 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл

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4 комментария Добавить комментарий
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  • подобный демарш очень четко характеризует данную парочку

  • Прынцесса сбежала, позорная парочка. Нашли друг друга

  • Когда Гарри куралесил по молодости и в нациско форме выхаживал, семья была нужна. А сейчас куда угодно убежать, лишь бы семья была поотдаль

  • Люблю эту пару и полностью их поддерживаю!

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