Новое смелое фото возлюбленной Илона Маска расценили как подтверждение ее беременности

31-летняя Граймс опубликовала в Инстаграме еще одно «беременное» фото. Шах и мат, сомневающиеся! Девушка действительно ждет ребенка от одного из самых завидных холостяков планеты.

Илон Маск и певица Граймс скоро станут родителями. Артистка объявила об этом, опубликовав в соцсетях необычное беременное фото — 31-летняя звезда позировала фотографу обнаженной, прикрыв соски волосами. На живот же был прифотошоплен силуэт ребенка, будто сделанный при помощи УЗИ.

«Быть беременной — это очень дикое и воинственное состояние», — заявила барышня в комментариях.

Многие кинулись поздравлять Граймс и Илона с грядущим прибавлением в семействе, а вот кто-то все же не поверил в то, что певица беременна — с ее эпатажностью можно ожидать чего угодно. Вдруг она просто пошутила?

Однако спустя некоторое время Граймс выложила еще один снимок из «беременной» фотосессии — теперь в интересном положении артистки сомневаться не приходится. Поздравляем!

Напомним, Клэр Элис Буше (настоящее имя певицы) и Илон Маск встречаются около двух лет. Впервые в качестве пары они вышли вместе на Met Gala в 2018 году.

Основатель Tesla уже воспитывает пятерых детей от экс-супруги Жюстин Уилсон. А вот для Граймс будущий малыш станет первым ребенком.