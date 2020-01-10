Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Новое смелое фото возлюбленной Илона Маска расценили как подтверждение ее беременности

31-летняя Граймс опубликовала в Инстаграме еще одно «беременное» фото. Шах и мат, сомневающиеся! Девушка действительно ждет ребенка от одного из самых завидных холостяков планеты.

Илон Маск и певица Граймс скоро станут родителями. Артистка объявила об этом, опубликовав в соцсетях необычное беременное фото — 31-летняя звезда позировала фотографу обнаженной, прикрыв соски волосами. На живот же был прифотошоплен силуэт ребенка, будто сделанный при помощи УЗИ.

«Быть беременной — это очень дикое и воинственное состояние», — заявила барышня в комментариях.

Многие кинулись поздравлять Граймс и Илона с грядущим прибавлением в семействе, а вот кто-то все же не поверил в то, что певица беременна — с ее эпатажностью можно ожидать чего угодно. Вдруг она просто пошутила?

Однако спустя некоторое время Граймс выложила еще один снимок из «беременной» фотосессии — теперь в интересном положении артистки сомневаться не приходится. Поздравляем!

Напомним, Клэр Элис Буше (настоящее имя певицы) и Илон Маск встречаются около двух лет. Впервые в качестве пары они вышли вместе на Met Gala в 2018 году. 

Основатель Tesla уже воспитывает пятерых детей от экс-супруги Жюстин Уилсон. А вот для Граймс будущий малыш станет первым ребенком.

Перейти к обсуждению 5


10 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @grimes/Instagram

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • что это за капец???

  • Пятеро детей от экс-супруги Жюстин Уилсон, с которой был в браке 8 лет. Вот это здоровье у женщины, Настасья Костенко-Тарасова обзавидуется.

  • Это не капец, а результат образования толерантной Канады. «Быть беременной — это очень дикое и воинственное состояние» (с) - этим все сказано.

  • Блин, она некраствая какая( вернее отталкивающая...

  • Блин, какая некрасивая и отталкивающая особа...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.