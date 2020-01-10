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Фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из королевской экспозиции музея мадам Тюссо в Лондоне

Музей мадам Тюссо отреагировал на неожиданное решение Сассексов сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. 
Британская королевская семья в музее мадам Тюссо
Британская королевская семья в музее мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо как всегда оперативно отреагировал на меняющуюся обстановку в мире и принял решение убрать восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Издание The Sun сообщило, что Сассексы «исчезли» практически сразу после их официального заявления. Позже представители музея подтвердили информацию в Твиттере.

Сообщается, что пока еще титулованные супруги останутся в музее, но пока не ясно, куда их перенесут. Руководство примет решение исходя из дальнейших шагов Меган и Гарри. «Мы должны уважать их желания #мэгсит», — гласит заявление в официальных сетях заведения.

«Мы, как и весь мир, не можем игнорировать внезапные новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя полномочия старших членов монаршей семьи. С сегодняшнего дня их фигуры больше не являются частью экспозиции, однако останутся важными и горячо любимыми экспонатами Музея мадам Тюссо в Лондоне», — поделился генеральный директор Стив Дэвис.

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10 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото MadameTussauds/Twitter, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • О да, как теперь это пережить:)))) Уровень мести - 5 класс. За что? За то что внук захотел жить отдельно

  • У бкс истерика:))))

  • С нетерпением жду канадские интервью Гарри, как на самом деле все относятся друг к другу внутри семьи, какое давление оказывают, как подкупают деньгами и угрозами. Ему есть что рассказать. Весь флер слетит, как пыль.

  • Анна сейчас еще больше замуж захочет за миллионера из простых, и никакие лишения содержания от бкс ей будут не указ.

  • Пусть их перенесут к фигурам канадского премьер-министра, они же там теперь живут)))

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