Фигуры принца Гарри и Меган Маркл убрали из королевской экспозиции музея мадам Тюссо в Лондоне

Музей мадам Тюссо отреагировал на неожиданное решение Сассексов сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Британская королевская семья в музее мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо как всегда оперативно отреагировал на меняющуюся обстановку в мире и принял решение убрать восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Издание The Sun сообщило, что Сассексы «исчезли» практически сразу после их официального заявления. Позже представители музея подтвердили информацию в Твиттере.

Сообщается, что пока еще титулованные супруги останутся в музее, но пока не ясно, куда их перенесут. Руководство примет решение исходя из дальнейших шагов Меган и Гарри. «Мы должны уважать их желания #мэгсит», — гласит заявление в официальных сетях заведения.

1 2 3 ... 10 Экспозиция королевской семьи лишилась фигур принца Гарри и Меган Маркл

«Мы, как и весь мир, не можем игнорировать внезапные новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя полномочия старших членов монаршей семьи. С сегодняшнего дня их фигуры больше не являются частью экспозиции, однако останутся важными и горячо любимыми экспонатами Музея мадам Тюссо в Лондоне», — поделился генеральный директор Стив Дэвис.

