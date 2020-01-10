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Александр и Анжелика Ревва сыграли свадьбу в четвертый раз на Мальдивах

Александр и Анжелика Ревва считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они женаты уже более 12 лет и воспитывают двух дочерей. Следуя романтической традиции, супруги вновь принесли друг другу клятвы любви и верности.
Анжелика Ревва, Александр Ревва

10 января Анжелика Ревва, супруга актера и шоумена, разместила новый пост в своем Инстаграме. В настоящее время они всей семьей отдыхают на Мальдивах, поэтому никто из фолловеров не удивился, что на снимках были пальмы и белый песок. Заинтересовало пользователей Сети иное.

Александр Ревва, Анжелика Ревва, Алиса Ревва, Амели Ревва

Ведь на фото запечатлена свадебная церемония, которую супруги повторили уже в четвертый раз. Анжелика в белоснежном платье-рубашке держит в руках букет, Александр идет за ней, а сопровождают счастливых знаменитостей их наследницы. Алиса и Амели выступили в качестве подружек невесты. 

Анжелика Ревва, Александр Ревва, Алиса Ревва, Амели Ревва
Звездную чету поздравили коллеги Александра из мира шоу-бизнеса: Светлана Лобода, Глюкоза, Наталья Подольская и многие другие.

В своем Инстаграме Александр опубликовал видео со скромной свадебной церемонии, на которой, помимо его семьи, присутствовали только регистратор и музыканты. 

«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...» — подписал романтичный ролик артист.
  • Александр Ревва, Анжелика Ревва
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    Александр и Анжелика Ревва давно вместе. Звездная пара воспитывает двух дочерей
    Смотреть галерею

В комментариях подписчики признали, что традиция повторять свадебные клятвы любви и верности очень красивая. «Любовь родителей друг к другу — самая ценная инвестиция в детей», «Поздравляю вас. Живите счастливо, и чтобы у вас была крепкая семья», «Поздравляю вас, идите до конца», — писали фолловеры.

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10 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @arthurpirozhkov, @angelikarevva/Instagram
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Александр Ревва, Анжелика Ревва

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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