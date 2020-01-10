Александр и Анжелика Ревва сыграли свадьбу в четвертый раз на Мальдивах

Александр и Анжелика Ревва считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они женаты уже более 12 лет и воспитывают двух дочерей. Следуя романтической традиции, супруги вновь принесли друг другу клятвы любви и верности.

10 января Анжелика Ревва, супруга актера и шоумена, разместила новый пост в своем Инстаграме. В настоящее время они всей семьей отдыхают на Мальдивах, поэтому никто из фолловеров не удивился, что на снимках были пальмы и белый песок. Заинтересовало пользователей Сети иное.

Ведь на фото запечатлена свадебная церемония, которую супруги повторили уже в четвертый раз. Анжелика в белоснежном платье-рубашке держит в руках букет, Александр идет за ней, а сопровождают счастливых знаменитостей их наследницы. Алиса и Амели выступили в качестве подружек невесты.

Звездную чету поздравили коллеги Александра из мира шоу-бизнеса: Светлана Лобода, Глюкоза, Наталья Подольская и многие другие.

В своем Инстаграме Александр опубликовал видео со скромной свадебной церемонии, на которой, помимо его семьи, присутствовали только регистратор и музыканты.

«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться...» — подписал романтичный ролик артист.

1 2 3 ... 10 Александр и Анжелика Ревва давно вместе. Звездная пара воспитывает двух дочерей

В комментариях подписчики признали, что традиция повторять свадебные клятвы любви и верности очень красивая. «Любовь родителей друг к другу — самая ценная инвестиция в детей», «Поздравляю вас. Живите счастливо, и чтобы у вас была крепкая семья», «Поздравляю вас, идите до конца», — писали фолловеры.