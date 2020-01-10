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«Страстная любовь и пылкий секс»: Роза Сябитова выложила фото жарких поцелуев с лысым ухажером

Роза Сябитова подняла настоящую бурю, выложив жаркое фото поцелуя со своим бывшим возлюбленным, которого она отвергла несколько лет назад. 
Роза Сябитова, Джузеппе
Роза Сябитова и Джузеппе

57-летняя телеведущая привыкла честно говорить об отношениях между мужчинами и женщинами. В новом посте, опубликованном 10 января, Сябитова порассуждала о том, как секс может спасти брак. Иллюстрацией слов стало фото, на котором Роза страстно целуется с итальянцем Джузеппе — с ним ее когда-то связывали романтические отношения.

«Мужчина вам простит, если вы не умеете готовить, неумелая хозяйка, тратите за один день всю зарплату, часами смотрите сериалы и болтаете по телефону, обо всем рассказываете подругам, временами бываете глупа, если вы компенсируете эти недостатки страстной любовью и пылким сексом», — написала сваха.

Роза Сябитова, Джузеппе
Роза Сябитова и Джузеппе

Стоит ли говорить, что в комментариях поднялась буря? Фолловеры осудили Сябитову за публикацию столь откровенных фотографий, аргументируя тем, что в 57 лет подобное недопустимо. Телеведущая, в свою очередь, спросила, почему у нее не может быть любви и отношений?

Добавим, что мужчина, с которым Сябитова целуется на жарком снимке, — ее экс-бойфренд. Роман с ними у Розы случился в 2013 году. Вскоре они разошлись. Тогда телеведущая объяснила, что ей стало скучно с иностранцем. Что-то нам подсказывает, что возвращаться к бывшему сваха не планирует, а провокационные снимки использовала для привлечения внимания к своему Инстаграму.

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10 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, @syabitova_roza/Instagram
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Роза Сябитова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Уровень профессионализма главной свахи такой же, как у наших футболистов:) по-прежнему в поиске:)

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