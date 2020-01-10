Василиса Володина сменила имидж и стала похожа на Ирину Понаровскую

Главный астролог страны приняла участие в съемках «Модного приговора» в качестве приглашенного эксперта. Стилисты шоу решили поэкспериментировать с имиджем Володиной.

В шоу «Модный приговор», помимо обвинителя и защитника, есть роль приглашенных экспертов — звезд, которые готовы прокомментировать наряды героини, озвучив свежий взгляд со стороны. Василиса Володина стала гостьей нового выпуска передачи. Об этом она сообщила в Инстаграме, выложив совместное фото с Эвелиной Хромченко. Знаменитости позировали на фоне декораций программы Первого канала. Хромченко выглядела как всегда элегантно, а вот преображение Володиной нас не на шутку удивило.

Стилисты «Приговора» обожают эксперименты, а имидж Володиной не менялся, кажется, годами — трудно сказать, когда в последний раз мы видели Василису не с платиновым каре. Гостье модного шоу подобрали яркий брючный костюм изумрудного цвета и сделали дерзкую укладку.

Преображение Володиной наделало много шуму в Сети. Поклонники наперебой бросились осыпать знаменитость комплиментами, и мы согласны, что Василиса выглядит свежо и круто. Так же круто, как и... Ирина Понаровская! Высоко зачесанные волосы сделали астролога похожей на легендарную певицу, но мы не видим в этом ничего плохого.

1 2 3 ... 10 Василиса Володина сменила имидж впервые за долгое время

«Я сделала один-единственный прогноз на 2020-й год по знакам Зодиака и озвучила его в программе ''Модный приговор''. Очень люблю эту программу в целом и безмерно уважаю безупречную Эвелину Хромченко в частности», — подписала снимок Володина.