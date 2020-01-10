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Василиса Володина сменила имидж и стала похожа на Ирину Понаровскую

Главный астролог страны приняла участие в съемках «Модного приговора» в качестве приглашенного эксперта. Стилисты шоу решили поэкспериментировать с имиджем Володиной.
Василиса Володина

В шоу «Модный приговор», помимо обвинителя и защитника, есть роль приглашенных экспертов — звезд, которые готовы прокомментировать наряды героини, озвучив свежий взгляд со стороны. Василиса Володина стала гостьей нового выпуска передачи. Об этом она сообщила в Инстаграме, выложив совместное фото с Эвелиной Хромченко. Знаменитости позировали на фоне декораций программы Первого канала. Хромченко выглядела как всегда элегантно, а вот преображение Володиной нас не на шутку удивило.

Эвелина Хромченко, Василиса Володина

Стилисты «Приговора» обожают эксперименты, а имидж Володиной не менялся, кажется, годами — трудно сказать, когда в последний раз мы видели Василису не с платиновым каре. Гостье модного шоу подобрали яркий брючный костюм изумрудного цвета и сделали дерзкую укладку.

Ирина Понаровская

Преображение Володиной наделало много шуму в Сети. Поклонники наперебой бросились осыпать знаменитость комплиментами, и мы согласны, что Василиса выглядит свежо и круто. Так же круто, как и... Ирина Понаровская! Высоко зачесанные волосы сделали астролога похожей на легендарную певицу, но мы не видим в этом ничего плохого. 

«Я сделала один-единственный прогноз на 2020-й год по знакам Зодиака и озвучила его в программе ''Модный приговор''. Очень люблю эту программу в целом и безмерно уважаю безупречную Эвелину Хромченко в частности», — подписала снимок Володина.

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10 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @irinaponarovskaya, @vasilisa.volodina/Instagram
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Василиса Володина

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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