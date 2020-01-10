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Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

На днях стало известно, что на 48-м году жизни скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту». Смерть певца наступила при обстоятельствах, которые многим показались странными.
Юрий Абрамов

9 января в Подмосковье скончался участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. 

«По предварительной версии, он упал и ударился головой. Он долго пролежал на улице, было частичное обморожение. Вырезали гематому из головы, но не спасли уже», — рассказал ТАСС другой участник коллектива Сергей Конев.
Группа «140 ударов в минуту»
Группа «140 ударов в минуту»

По словам музыканта, недавно у Юрия была тяжелая травма головы, и это могло усугубить ситуацию после случайного падения. Также Конев добавил, что Абрамова могли сильно избить, но эта информация пока что не получила подтверждения. 

«Он просто был тем, кто дарил радость и зажигал огонь надежды! Он дарил радость и веселье, несмотря ни на что... Он просто был Человеком с большой буквы! Он поддерживал в трудные моменты. В момент грусти умел найти нужные слова! Умел просто быть собой и радовать людей!» — рассказал об Абрамове третий участник популярной музыкальной группы Александр Котов на своей странице ВКонтакте.

Добавим, что, по предварительным данным, похороны музыканта состоятся 11 января в Химках. 

Группа «140 ударов в минуту» была основана в 1999 году. Главным хитом коллектива считается песня «Тополя». В 2002-м году Юрий Абрамов покинул коллектив и сосредоточился на карьере диджея.

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10 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото yurabeat.abramov/Facebook

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Очень жаль. Пусть земля ему будет пухом.

  • Очень жаль. Молодой. Ещё жить и жить!

  • Печально( Это они пели песню "Без тебя,тебя, тебя?" Моя юность, эээх

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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