Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

На днях стало известно, что на 48-м году жизни скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту». Смерть певца наступила при обстоятельствах, которые многим показались странными.

9 января в Подмосковье скончался участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов.

«По предварительной версии, он упал и ударился головой. Он долго пролежал на улице, было частичное обморожение. Вырезали гематому из головы, но не спасли уже», — рассказал ТАСС другой участник коллектива Сергей Конев.

Группа «140 ударов в минуту»

По словам музыканта, недавно у Юрия была тяжелая травма головы, и это могло усугубить ситуацию после случайного падения. Также Конев добавил, что Абрамова могли сильно избить, но эта информация пока что не получила подтверждения.

«Он просто был тем, кто дарил радость и зажигал огонь надежды! Он дарил радость и веселье, несмотря ни на что... Он просто был Человеком с большой буквы! Он поддерживал в трудные моменты. В момент грусти умел найти нужные слова! Умел просто быть собой и радовать людей!» — рассказал об Абрамове третий участник популярной музыкальной группы Александр Котов на своей странице ВКонтакте.

Добавим, что, по предварительным данным, похороны музыканта состоятся 11 января в Химках.

1 2 3 4 5 9 января скончался солист группы «140 ударов в минуту»

Группа «140 ударов в минуту» была основана в 1999 году. Главным хитом коллектива считается песня «Тополя». В 2002-м году Юрий Абрамов покинул коллектив и сосредоточился на карьере диджея.