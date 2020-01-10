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«Негатив и невоспитанность»: Дана Борисова рассказала, как ее в Москве встретила дочь

После размолвки с дочерью Полиной Дана Борисова улетела встречать Новый год на Самуи. Вернувшись домой, телеведущая призналась подписчикам, что отношения между ней и наследницей лучше не стали.
Дана Борисова

На днях Дана Борисова вернулась из жарких краев и разместила новый пост в своем Инстаграме. Телеведущая пожаловалась, что в «холодной Москве» уже не сможет снимать красочные и увлекательные инстаграм-истории. Заодно звезда рассказала, как счастлива была вновь увидеть свою собаку. 

Фолловеров Борисовой больше всего интересовало, сумели ли мать и дочь наладить отношения. Ведь Дана уехала на Самуи, сообщив, что Полина не заслужила отдых. Конфликт между ними разразился, когда 12-летняя наследница намекнула, что у Борисовой вновь начались проблемы с запрещенными веществами

Дана Борисова

По словам Даны, они с Полиной так и не нашли общий язык. И отвечая на вопрос, как дочь ее встретила, Борисова категорично заявила: «Как обычно. Негатив и невоспитанность, мы это уже сто раз проходили».

Также подписчики поинтересовались, привезла ли Дана что-нибудь в подарок дочери. Телеведущая ответила, что приобрела для Полины красивую пижаму с Hello Kitty. «Правда, она через две минуты оказалась на полу помятая», — посетовала звезда.

В комментариях фолловеры надеются, что затянувшийся конфликт матери и дочери все же разрешится в недалеком будущем.

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10 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @polinaxenova_, @danaborisova_official/Instagram
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Дана Борисова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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