«Негатив и невоспитанность»: Дана Борисова рассказала, как ее в Москве встретила дочь

На днях Дана Борисова вернулась из жарких краев и разместила новый пост в своем Инстаграме. Телеведущая пожаловалась, что в «холодной Москве» уже не сможет снимать красочные и увлекательные инстаграм-истории. Заодно звезда рассказала, как счастлива была вновь увидеть свою собаку.
Фолловеров Борисовой больше всего интересовало, сумели ли мать и дочь наладить отношения. Ведь Дана уехала на Самуи, сообщив, что Полина не заслужила отдых. Конфликт между ними разразился, когда 12-летняя наследница намекнула, что у Борисовой вновь начались проблемы с запрещенными веществами.
По словам Даны, они с Полиной так и не нашли общий язык. И отвечая на вопрос, как дочь ее встретила, Борисова категорично заявила: «Как обычно. Негатив и невоспитанность, мы это уже сто раз проходили».
В комментариях фолловеры надеются, что затянувшийся конфликт матери и дочери все же разрешится в недалеком будущем.