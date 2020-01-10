«Негатив и невоспитанность»: Дана Борисова рассказала, как ее в Москве встретила дочь

После размолвки с дочерью Полиной Дана Борисова улетела встречать Новый год на Самуи. Вернувшись домой, телеведущая призналась подписчикам, что отношения между ней и наследницей лучше не стали.

На днях Дана Борисова вернулась из жарких краев и разместила новый пост в своем Инстаграме. Телеведущая пожаловалась, что в «холодной Москве» уже не сможет снимать красочные и увлекательные инстаграм-истории. Заодно звезда рассказала, как счастлива была вновь увидеть свою собаку.

Фолловеров Борисовой больше всего интересовало, сумели ли мать и дочь наладить отношения. Ведь Дана уехала на Самуи, сообщив, что Полина не заслужила отдых. Конфликт между ними разразился, когда 12-летняя наследница намекнула, что у Борисовой вновь начались проблемы с запрещенными веществами.

По словам Даны, они с Полиной так и не нашли общий язык. И отвечая на вопрос, как дочь ее встретила, Борисова категорично заявила: «Как обычно. Негатив и невоспитанность, мы это уже сто раз проходили».

Также подписчики поинтересовались, привезла ли Дана что-нибудь в подарок дочери. Телеведущая ответила, что приобрела для Полины красивую пижаму с Hello Kitty. «Правда, она через две минуты оказалась на полу помятая», — посетовала звезда.

В комментариях фолловеры надеются, что затянувшийся конфликт матери и дочери все же разрешится в недалеком будущем.