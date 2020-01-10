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Инсайдер: принц Чарльз угрожает лишить Гарри своей личной финансовой поддержки

Беда пришла, откуда не ждали. Принц Чарльз не в восторге от «Мегсита» и решил бороться с этим весьма решительно. Раз уж Сассексы хотят финансовой независимости — они получат ее по полной программе.
принц Чарльз, принц Гарри

Решение Сассексов сложить с себя королевские полномочия вызвало неоднозначную реакцию. Пока соотечественники Меган ликовали, англичане изумленно приподнимали брови и ждали, что же последует дальше.

А дальше разразилась буря: инсайдеры сообщили, что Сассексы преподнесли родственникам неприятный сюрприз, выпустив свое обращение. Елизавета II была опечалена, принцы Чарльз и Уильям тоже наверняка не пришли в восторг от того, что с ними никто не посоветовался.

И отец Гарри, по сообщениям анонимных источников, собирается предпринять решительные действия. А именно — перекрыть «денежный кран сыну» и его супруге, которая, как считают многие поклонники британской королевской семьи, и подтолкнула герцога Сассекского к принятию такого решения. 

принц Гарри, принц Чарльз, Меган Маркл, Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что планируют обрести финансовую независимость. Вот только под этой формулировкой крылся отказ от доли Суверенного гранта. Он создается на базе доходов от группы компаний Crown Estate, которой принадлежит королевская недвижимость. 

Да, от этих средств Сассексы отказываются, но при этом нигде не указано, что они планируют лишить себя главного дохода — денежных дотаций от принца Чарльза. Ему принадлежит процветающее герцогство Корнуолл, и, благодаря его ресурсам, отец Уильяма и Гарри сам хорошо зарабатывает. 

Примечательно, что на 95% доход Сассексов состоит из этих самых дотаций от принца Чарльза и всего на 5% — из средств гранта. Что ж, лишиться их не так уж страшно, не так ли?

Инсайдер заметил, что принц Чарльз не станет снабжать своего младшего сына деньгами просто так. Речь идет о солидной сумме в 2,3 миллиона фунтов стерлингов ежегодно. Об этом пишет The Times.

Причем настроен герцог Корнуолльский более чем решительно. Чарльз собирается преподать Гарри и его своенравной супруге суровый урок. Возможно, в этом случае Гарри и Меган быстро узнают, что такое настоящая финансовая независимость.

Напомним, Меган Маркл на днях улетела в Канаду, оставив супруга разбираться с тем хаосом, который сейчас творится в королевской семье.

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10 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
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Принц Чарльз, Принц Гарри

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень надеюсь, что Чарльз так и сделает. Еще и Елизавете бы лишить их титулов. А то Марклы держат всех за дураков держат

  • Уверена, для них это не станет неожиданностью. Меган вон уже одежку собралась делать. Да и брэнд же не зря регистрировали

  • правильно сделает

  • Гость

    Очень надеюсь, что Чарльз так и сделает. Еще и Елизавете бы лишить их титулов. А то Марклы держат всех за дураков держат

    А вас не смущает, что сына королевы, подозреваемого в развращении несовершеннолетних - никто титула не лишил, так же как и Диану, так же как жену этого самого королевского любителя малолеток, которую поймали на попытке получить взятку? С чего же Гарри с Меган лишать-то? По сравнению с подвигами из близких родственников, из поведение - детское бунтовство и ребячество, а не какой-то криминал. Вот точно травля какая-то началась.

  • Браво Чарльз!

  • Гость

    Уверена, для них это не станет неожиданностью. Меган вон уже одежку собралась делать. Да и брэнд же не зря регистрировали

    А кому она без титула, содержания и связей в БКС будет нужна?!

  • Гость

    А вас не смущает, что сына королевы, подозреваемого в развращении несовершеннолетних - никто титула не лишил, так же как и Диану, так же как жену этого самого королевского любителя малолеток, которую поймали на попытке получить взятку? С чего же Гарри с Меган лишать-то? По сравнению с подвигами из близких родственников, из поведение - детское бунтовство и ребячество, а не какой-то криминал. Вот точно травля какая-то началась.

    Не смущает. Потому что она - вор.

  • Кому нужна будет? Да вон Живанши уже телефон оборвал, просит о сотрудничестве

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