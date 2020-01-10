Инсайдер: принц Чарльз угрожает лишить Гарри своей личной финансовой поддержки

Беда пришла, откуда не ждали. Принц Чарльз не в восторге от «Мегсита» и решил бороться с этим весьма решительно. Раз уж Сассексы хотят финансовой независимости — они получат ее по полной программе.

Решение Сассексов сложить с себя королевские полномочия вызвало неоднозначную реакцию. Пока соотечественники Меган ликовали, англичане изумленно приподнимали брови и ждали, что же последует дальше.

А дальше разразилась буря: инсайдеры сообщили, что Сассексы преподнесли родственникам неприятный сюрприз, выпустив свое обращение. Елизавета II была опечалена, принцы Чарльз и Уильям тоже наверняка не пришли в восторг от того, что с ними никто не посоветовался.

И отец Гарри, по сообщениям анонимных источников, собирается предпринять решительные действия. А именно — перекрыть «денежный кран сыну» и его супруге, которая, как считают многие поклонники британской королевской семьи, и подтолкнула герцога Сассекского к принятию такого решения.

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что планируют обрести финансовую независимость. Вот только под этой формулировкой крылся отказ от доли Суверенного гранта. Он создается на базе доходов от группы компаний Crown Estate, которой принадлежит королевская недвижимость.

Да, от этих средств Сассексы отказываются, но при этом нигде не указано, что они планируют лишить себя главного дохода — денежных дотаций от принца Чарльза. Ему принадлежит процветающее герцогство Корнуолл, и, благодаря его ресурсам, отец Уильяма и Гарри сам хорошо зарабатывает.

Примечательно, что на 95% доход Сассексов состоит из этих самых дотаций от принца Чарльза и всего на 5% — из средств гранта. Что ж, лишиться их не так уж страшно, не так ли?

Инсайдер заметил, что принц Чарльз не станет снабжать своего младшего сына деньгами просто так. Речь идет о солидной сумме в 2,3 миллиона фунтов стерлингов ежегодно. Об этом пишет The Times.



Причем настроен герцог Корнуолльский более чем решительно. Чарльз собирается преподать Гарри и его своенравной супруге суровый урок. Возможно, в этом случае Гарри и Меган быстро узнают, что такое настоящая финансовая независимость.

Напомним, Меган Маркл на днях улетела в Канаду, оставив супруга разбираться с тем хаосом, который сейчас творится в королевской семье.