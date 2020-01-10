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Сколько стоит «бабушкин кардиган» Владимира Путина

Президент России встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, который находится в Санкт-Петербурге. В Сети начали спорить, наряд какого бренда предпочел Владимир Путин, и спустя три дня наконец выяснили, сколько стоит президентский кардиган.
Владимир Путин

На днях Владимир Владимирович принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе. Примечательно, что этот собор — один из немногих храмов Санкт-Петербурга, никогда не прекращавших свою работу. К тому же именно там крестили президента. 

Кардиган Svevo
Кардиган Svevo

Для светлого праздника президент выбрал бежевый кашемировый кардиган с мехом и пуговицами на воротнике. В Сети заинтересовались фирмой наряда. Сначала пользователи предположили, что вещь сделана итальянской фирмой Svevo, специализирующейся на мужском трикотаже. Однако вскоре стало понятно, что догадка неверна.

Кардиган Loro Piana
Кардиган Loro Piana

В конце-концов, в телеграм-канале «Героиня Татлера» опубликовали фото вещи с сайта итальянского бренда Loro Piana.  Он выполнен из стопроцентного кашемира и относится к зимней коллекции бренда 2017 года. Несмотря на то, что в продаже его уже нет, аналогичные вещи Loro Piana стоят в районе 200 тысяч рублей.

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10 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Россия 1/YouTube.com, Twitter
Теги

Владимир Путин

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Кто-то удивлён? Они живут в другой параллельной реальности, для них это на один раз и как сходить пообедать. Полно таких картинок в сети с реальной стоимостью их одежды

  • Гость

    Кто-то удивлён? Они живут в другой параллельной реальности, для них это на один раз и как сходить пообедать. Полно таких картинок в сети с реальной стоимостью их одежды

    Ну, это не самая дорогая вещь в его гардеробе, к пуховичкам присмотритесь...

  • Шта, комменты не закрыты ещё?!

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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