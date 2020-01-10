Сколько стоит «бабушкин кардиган» Владимира Путина

Президент России встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе, который находится в Санкт-Петербурге. В Сети начали спорить, наряд какого бренда предпочел Владимир Путин, и спустя три дня наконец выяснили, сколько стоит президентский кардиган.

На днях Владимир Владимирович принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе. Примечательно, что этот собор — один из немногих храмов Санкт-Петербурга, никогда не прекращавших свою работу. К тому же именно там крестили президента.

Кардиган Svevo

Для светлого праздника президент выбрал бежевый кашемировый кардиган с мехом и пуговицами на воротнике. В Сети заинтересовались фирмой наряда. Сначала пользователи предположили, что вещь сделана итальянской фирмой Svevo, специализирующейся на мужском трикотаже. Однако вскоре стало понятно, что догадка неверна.

Кардиган Loro Piana

В конце-концов, в телеграм-канале «Героиня Татлера» опубликовали фото вещи с сайта итальянского бренда Loro Piana. Он выполнен из стопроцентного кашемира и относится к зимней коллекции бренда 2017 года. Несмотря на то, что в продаже его уже нет, аналогичные вещи Loro Piana стоят в районе 200 тысяч рублей.