«Коко Маркл»: герцогиня Сассекская уже ведет переговоры о создании линии одежды

Меган Маркл вовсю прокладывает свой путь в финансовую независимость. Герцогиня Сассекская в ближайшем будущем может стать одной из самых влиятельных дам в мире моды.

Меган Маркл и принц Гарри пару дней назад объявили о своем решении дистанцироваться от британской монархии и сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Думали Сассексы об этом уже давно и даже начали работать в направлении желаемой финансовой независимости, о которой сказали в своем официальном заявлении.

Еще в начале года стало известно, что Меган и Гарри планировали неплохо заработать на своем имени, зарегистрировав название фонда Sussex Royal как товарный знак.

Экс-актриса и ее супруг мечтали выпускать под своим брендом все, до чего могли бы дотянуться их руки: одежду, сувениры и даже газеты и журналы.

А спустя несколько дней стало известно, что еще полгода назад Меган и Гарри запатентовали более 100 предметов — рубашки, жакеты, ежедневники и перчатки — которые ассоциируются со строгим образом пары.

Состояние Сассексов, как пишет Daily Mail, уже составляет около 34 миллионов фунтов стерлингов, а вскоре оно приумножится в несколько раз стараниями Меган.

38-летняя звезда «Форс-мажоров» уже ведет переговоры о работе с именитыми модными домами, сообщил анонимный инсайдер.

«Меган очень тесно связана с модной индустрией, и есть много крупных брендов, которые хотели бы сотрудничать с ней в проектах», — сказал источник в беседе с The Sun.

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Доподлинно известно, что Маркл ведет активные переговоры с Домом Givenchy (кстати, ее свадебное платье было именно от этого бренда). Совместная работа может принести Меган миллионы!