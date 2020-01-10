«Коко Маркл»: герцогиня Сассекская уже ведет переговоры о создании линии одежды

Меган Маркл и принц Гарри пару дней назад объявили о своем решении дистанцироваться от британской монархии и сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Думали Сассексы об этом уже давно и даже начали работать в направлении желаемой финансовой независимости, о которой сказали в своем официальном заявлении.
Еще в начале года стало известно, что Меган и Гарри планировали неплохо заработать на своем имени, зарегистрировав название фонда Sussex Royal как товарный знак.
Экс-актриса и ее супруг мечтали выпускать под своим брендом все, до чего могли бы дотянуться их руки: одежду, сувениры и даже газеты и журналы.
А спустя несколько дней стало известно, что еще полгода назад Меган и Гарри запатентовали более 100 предметов — рубашки, жакеты, ежедневники и перчатки — которые ассоциируются со строгим образом пары.
Состояние Сассексов, как пишет Daily Mail, уже составляет около 34 миллионов фунтов стерлингов, а вскоре оно приумножится в несколько раз стараниями Меган.
38-летняя звезда «Форс-мажоров» уже ведет переговоры о работе с именитыми модными домами, сообщил анонимный инсайдер.
Доподлинно известно, что Маркл ведет активные переговоры с Домом Givenchy (кстати, ее свадебное платье было именно от этого бренда). Совместная работа может принести Меган миллионы!