«Все такие пушистые, кудрявые»: Максим Галкин поделился новой семейной фотографией

Максим Галкин умилил подписчиков, выложив семейное фото с похода в кино. Многие отметили, что именно так выглядит семейная идиллия.

70-летняя Алла Пугачева с мужем и детьми решили продлить себе новогодние каникулы — все вместе они отправились в кино. Галкин поделился трогательным семейным снимком с 6-летними двойняшками и любимой супругой.

Подписчики обратили на модный образ Пугачевой — она выбрала красный джемпер с вырезом, светлые джинсы и декорированную мехом куртку. Образ Аллы Борисовны завершали очки в красной оправе и массивное кольцо.

Алла Пугачева, Максим Галкин

В комментариях фолловеры отметили, что вместе с детьми Алла и Максим выглядят очень счастливыми, а также оставили Примадонне многочисленные комплименты: «Это такая красота и идиллия!», «Все такие пушистые, кудрявые — красота», «Симпатяги», «Счастливые дети в счастливой семье».

1 2 3 ... 10 Алла Пугачева и Максим Галкин показали, как выглядит их семейная идиллия

Напомним, что в шоу «А поговорить?» Галкин рассказал, что Гарри и Лиза растут в атмосфере абсолютной любви именно благодаря Алле: она заботится о том, чтобы их дети даже не знали, что такое ссоры и повышенный голос, а также проводит с ними все свободное время, чтобы успеть научить всему, что знает сама.