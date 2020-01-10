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«Все такие пушистые, кудрявые»: Максим Галкин поделился новой семейной фотографией

Максим Галкин умилил подписчиков, выложив семейное фото с похода в кино. Многие отметили, что именно так выглядит семейная идиллия.
Алла Пугачева, Лиза Галкина, Максим Галкин, Гарри Галкин

70-летняя Алла Пугачева с мужем и детьми решили продлить себе новогодние каникулы — все вместе они отправились в кино. Галкин поделился трогательным семейным снимком с 6-летними двойняшками и любимой супругой.

Подписчики обратили на модный образ Пугачевой — она выбрала красный джемпер с вырезом, светлые джинсы и декорированную мехом куртку. Образ Аллы Борисовны завершали очки в красной оправе и массивное кольцо.

Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева, Максим Галкин

В комментариях фолловеры отметили, что вместе с детьми Алла и Максим выглядят очень счастливыми, а также оставили Примадонне многочисленные комплименты: «Это такая красота и идиллия!», «Все такие пушистые, кудрявые — красота», «Симпатяги», «Счастливые дети в счастливой семье».

Напомним, что в шоу «А поговорить?» Галкин рассказал, что Гарри и Лиза растут в атмосфере абсолютной любви именно благодаря Алле: она заботится о том, чтобы их дети даже не знали, что такое ссоры и повышенный голос, а также проводит с ними все свободное время, чтобы успеть научить всему, что знает сама.

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10 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram
Теги

Максим Галкин, Алла Пугачева, Гарри Галкин, Лиза Галкина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Очень красивые! Счастливые!особенно детки у них хороши!

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