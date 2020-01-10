Икра и «Молитва»: Ксения Собчак и Константин Богомолов снова тонко играют на нервах фолловеров

Ксения Собчак и Константин Богомолов всегда найдут, как привести поклонников в бешенство. И сделают это легко и непринужденно.

Ксения Собчак выложила на свою страничку в Инстаграме ролик, который для нее сделал супруг Константин Богомолов. Видео по идее должно было умилить фолловеров, но все вышло ровно наоборот. По двум причинам.

Во-первых, Богомолов смонтировал видео, используя при этом песню Булата Окуджавы «Моя молитва». Слова там такие:

«Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет: Мудрому дай голову, трусливому дай коня, Дай счастливому денег… И не забудь про меня».

Подписчики пришли в негодование: как у Константина поднялась рука использовать песню с такими святыми словами? К слову, у многих все еще живы воспоминания о скандальной свадьбе с шестом, катафалком и венчанием.

Ну а кто-то просто усомнился в том, что такие жесты любви следует выносить на всеобщее обозрение.

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Второй причиной, по которой фолловеры разозлились на Ксению и Константина, стало содержание ролика. В одном из кадров Собчак загребает черную икру ложкой из довольно внушительной тары.

Как вы понимаете, смотреть на такое не каждому под силу. Впрочем, многие пожелали паре счастья, любви и удачи, оценив ролик по достоинству.