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Икра и «Молитва»: Ксения Собчак и Константин Богомолов снова тонко играют на нервах фолловеров

Ксения Собчак и Константин Богомолов всегда найдут, как привести поклонников в бешенство. И сделают это легко и непринужденно.

Ксения Собчак выложила на свою страничку в Инстаграме ролик, который для нее сделал супруг Константин Богомолов. Видео по идее должно было умилить фолловеров, но все вышло ровно наоборот. По двум причинам.

Во-первых, Богомолов смонтировал видео, используя при этом песню Булата Окуджавы «Моя молитва». Слова там такие:  

«Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет: Мудрому дай голову, трусливому дай коня, Дай счастливому денег… И не забудь про меня».

Подписчики пришли в негодование: как у Константина поднялась рука использовать песню с такими святыми словами? К слову, у многих все еще живы воспоминания о скандальной свадьбе с шестом, катафалком и венчанием. 

Ну а кто-то просто усомнился в том, что такие жесты любви следует выносить на всеобщее обозрение.

Второй причиной, по которой фолловеры разозлились на Ксению и Константина, стало содержание ролика. В одном из кадров Собчак загребает черную икру ложкой из довольно внушительной тары. 

Как вы понимаете, смотреть на такое не каждому под силу. Впрочем, многие пожелали паре счастья, любви и удачи, оценив ролик по достоинству.

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10 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Ксения Собчак

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4 комментария Добавить комментарий
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  • ну, любят они эпатировать, привлекать к себе внимание. Пора бы уже привыкнуть и не обращать внимание. Хуже нет для режиссера и ведущий, когда их выпады, творчество и работа никому не интересны.

  • Какие еще святые слова? Песня какая-то. Если бы они текст реальной молитвы или церковные песнопения использовали, тогда еще можно было бы понять возмущение подписоты. А так уже не знают, до чего бы докопаться🤦🏻‍♀️

  • мне понравилось, что не так- то?

  • Гость

    ну, любят они эпатировать, привлекать к себе внимание. Пора бы уже привыкнуть и не обращать внимание. Хуже нет для режиссера и ведущий, когда их выпады, творчество и работа никому не интересны.

    так и не интересны )))) голышом он уже выходил на сцену, что дальше. Такой же глав реж и руководитель, как Миронов, Серебренников и Меньшиков. Но где они и где он. Чего вот настряпал, к чему тут Окуджава, его слова? Черная икра, лыжи, смешались кони и люди. Но это его стиль в искусстве ))))

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