Икра и «Молитва»: Ксения Собчак и Константин Богомолов снова тонко играют на нервах фолловеров

Ксения Собчак выложила на свою страничку в Инстаграме ролик, который для нее сделал супруг Константин Богомолов. Видео по идее должно было умилить фолловеров, но все вышло ровно наоборот. По двум причинам.
Во-первых, Богомолов смонтировал видео, используя при этом песню Булата Окуджавы «Моя молитва». Слова там такие:
Подписчики пришли в негодование: как у Константина поднялась рука использовать песню с такими святыми словами? К слову, у многих все еще живы воспоминания о скандальной свадьбе с шестом, катафалком и венчанием.
Ну а кто-то просто усомнился в том, что такие жесты любви следует выносить на всеобщее обозрение.
Второй причиной, по которой фолловеры разозлились на Ксению и Константина, стало содержание ролика. В одном из кадров Собчак загребает черную икру ложкой из довольно внушительной тары.
Как вы понимаете, смотреть на такое не каждому под силу. Впрочем, многие пожелали паре счастья, любви и удачи, оценив ролик по достоинству.