Ольга Бузова рассекретила свой роман с блогером Давидом Манукяном и тут же забыла про мантру «Счастье любит тишину». Ее инстаграм-истории моментально превратились в отчет о жизни и путешествиях вместе с любимым.
Дава и Ольга отпраздновали Новый год в Куршевеле. Вернулись в Москву они на пару дней, а потом улетели отдыхать в Таиланд. Правда, по неизвестной причине Манукян неожиданно пропал и из инстаграм-историй Бузовой, и из своих соцсетей — парень совсем не выкладывает посты.
Впрочем, Ольга не делится грустными новостями, а Дава комментирует ее фотографии сердчечками и словами любви, так что у пары все хорошо.
Более того, поющая ведущая даже нашла время встретиться со своими друзьями-футболистами и их женами. В ресторане Palm Seaside Ольга отужинала с Александром Самедовым и его супругой Юлией, а также Олегом Кузьминым и подругой Варварой.
«Мои любимые сестренки. Не виделись год! Кошмар, так нельзя! Это срочно нужно исправлять, тем более у нас скоро будет столько поводов увидеться», — подписала фото с Юлией и Варварой Бузова.
Многие, конечно, заподозрили, что Ольга таким образом намекает на скорую свадьбу с Давидом Манукяном, и сразу сообщили об этом в комментариях. А что вы думаете?
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