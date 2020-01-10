Ольга Бузова рассекретила свой роман с блогером Давидом Манукяном и тут же забыла про мантру «Счастье любит тишину». Ее инстаграм-истории моментально превратились в отчет о жизни и путешествиях вместе с любимым.

Дава и Ольга отпраздновали Новый год в Куршевеле. Вернулись в Москву они на пару дней, а потом улетели отдыхать в Таиланд. Правда, по неизвестной причине Манукян неожиданно пропал и из инстаграм-историй Бузовой, и из своих соцсетей — парень совсем не выкладывает посты.