Неужели свадьба? Ольга Бузова намекает, что скоро будет праздновать с друзьями не только свой день рождения

Поющая ведущая счастлива — и это видно невооруженным взглядом. Спасибо за ее блестящие глаза нужно сказать Давиду Манукяну. Есть подозрение, что блогер уже активно намекает Ольге Бузовой на свадьбу.

10 января 2020 · Текст: · Фото:

Ольга Бузова рассекретила свой роман с блогером Давидом Манукяном и тут же забыла про мантру «Счастье любит тишину». Ее инстаграм-истории моментально превратились в отчет о жизни и путешествиях вместе с любимым.

Дава и Ольга отпраздновали Новый год в Куршевеле. Вернулись в Москву они на пару дней, а потом улетели отдыхать в Таиланд. Правда, по неизвестной причине Манукян неожиданно пропал и из инстаграм-историй Бузовой, и из своих соцсетей — парень совсем не выкладывает посты.

Впрочем, Ольга не делится грустными новостями, а Дава комментирует ее фотографии сердчечками и словами любви, так что у пары все хорошо.

Более того, поющая ведущая даже нашла время встретиться со своими друзьями-футболистами и их женами. В ресторане Palm Seaside Ольга отужинала с Александром Самедовым и его супругой Юлией, а также Олегом Кузьминым и подругой Варварой.

«Мои любимые сестренки. Не виделись год! Кошмар, так нельзя! Это срочно нужно исправлять, тем более у нас скоро будет столько поводов увидеться», — подписала фото с Юлией и Варварой Бузова.

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Многие, конечно, заподозрили, что Ольга таким образом намекает на скорую свадьбу с Давидом Манукяном, и сразу сообщили об этом в комментариях. А что вы думаете?

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Комментарии

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  • Мягко говоря, не фанатка Бузовой. Но Тарасова и его нынешнюю женушку вообще на дух не переношу. Поэтому назло им желаю Ольге крепких настоящих отношений с Манукяном или кем-то другим, со свадьбой, детьми и прочими прелестями семейной жизни.
  • Я думала , что в паре Бузова Тарасов , она неумная, а теперь вижу, что на фоне Настасьи и открывшего рот лимана, Ольга очень умная и добрая девчонка!
  • Ольга похорошела. Пусть счастлива будет! А Тарас пусть локти кусает.
  • Какая неприятная пара. Несимпатичные оба. А Бузову жизнь ничему не учит, я смотрю: опять каждый чих и пук своих отношений с мужиком на публику вываливает🤦🏼‍♀️
  • Мне нравятся карьерные достижения Бузовой,но как человек она мне не нравится.

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