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«Очень ждал этого»: Дмитрий Тарасов вернулся в футбол и улетел на сборы накануне родов жены

В середине прошлого года Дмитрий Тарасов взял паузу в спортивной карьере, ожидая приглашений от футбольных клубов. В январе 2020-го игрок получил предложение о работе.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов

Прошедшим летом 32-летний Дмитрий Тарасов прекратил выступления в составе футбольного клуба «Локомотив», за который играл на протяжении почти всей своей карьеры. Тогда мужчина получил травму, потребовавшую проведение операции и долгую реабилитацию.

Все эти месяцы Тарасов ждал, когда его персоной заинтересуются другие клубы.

А пока активно развивал свой микроблог, снимался в различных YouTube-шоу и анонсировал запуск собственного бренда одежды — в общем, искал альтернативные способы заработка.

На днях появилась информация, что футболисту сделал предложение казанский клуб «Рубин». Руководство пригласило звезду на просмотр, а также на сборы команды в Турции.

«Я очень ждал своего возвращения в футбол», — написал в своем микроблоге Тарасов и показал, как собирает чемоданы.

Дмитрий переживает, что впервые за долгое время оставит жену и маленькую дочь одних. Семья привыкла постоянно быть вместе — в последний раз мужчина уезжал на сборы, когда Милана была еще совсем крохой.

К слову, всего через несколько недель Анастасия Тарасова станет мамой во второй раз. Сейчас ей особенно нужна забота и поддержка: недавно беременная женщина получила травму руки. Однако работа не ждет! Но уверены, Тарасов успеет вернуться до рождения дочери.

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11 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Конечно, ждал)) В Казани девушки красивые и без вечного пуза. Настька, бойся

  • А я думала, в этом возрасте в футболе уже на пенсию идут

  • конечно он рад возвращению в большой футбол и в большой разнообразный секс)

  • грин

    конечно он рад возвращению в большой футбол и в большой разнообразный секс)

    ну в футбол он ещё не вернулся, помимо него на сборах будут смотреть молодых иностранцев, с которыми конкурировать тяжело. А вот в секс несколько раз вполне успеет

  • Конец его спортивной карьеры по любому очень близок.. Ну если повезет очень еще пару лет поиграет да и все. Останется только тратить отложенное. Вряд ли какой бизнес он осилит.. Да и жена такая, что ни дай Бог никому.Никакой помощи и поддержки от такой не получишь никогда. Кроме как рожать ничего не умеет.

  • Тарасов дождался! Наконец повод надолго вырваться из дома! То Настя такая и злая, и бросается с мамой на подписчиков. Все она знает. Сами-то небось на таких сборах и познакомились в 2015.

  • Какое неприятное у него лицо. Ему бы маньяка в фильмах играть..

  • Я вчера глянула его этот пост и поняла: будет завтра новость дня на форуме 😂😂 а Настя перекошенная на фотке, понимает, чем все это пахнет.

  • Девушки Казани ждут,а если и правда любовница уже есть,поди тоже чемоданы собирает)) а ты настя рожай больше,дети же это главное счастье в жизни))

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