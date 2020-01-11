«Очень ждал этого»: Дмитрий Тарасов вернулся в футбол и улетел на сборы накануне родов жены

В середине прошлого года Дмитрий Тарасов взял паузу в спортивной карьере, ожидая приглашений от футбольных клубов. В январе 2020-го игрок получил предложение о работе.

Дмитрий Тарасов

Прошедшим летом 32-летний Дмитрий Тарасов прекратил выступления в составе футбольного клуба «Локомотив», за который играл на протяжении почти всей своей карьеры. Тогда мужчина получил травму, потребовавшую проведение операции и долгую реабилитацию.

Все эти месяцы Тарасов ждал, когда его персоной заинтересуются другие клубы.

А пока активно развивал свой микроблог, снимался в различных YouTube-шоу и анонсировал запуск собственного бренда одежды — в общем, искал альтернативные способы заработка.



На днях появилась информация, что футболисту сделал предложение казанский клуб «Рубин». Руководство пригласило звезду на просмотр, а также на сборы команды в Турции.

«Я очень ждал своего возвращения в футбол», — написал в своем микроблоге Тарасов и показал, как собирает чемоданы.

Дмитрий переживает, что впервые за долгое время оставит жену и маленькую дочь одних. Семья привыкла постоянно быть вместе — в последний раз мужчина уезжал на сборы, когда Милана была еще совсем крохой.



1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов наконец возвращается в большой спорт

К слову, всего через несколько недель Анастасия Тарасова станет мамой во второй раз. Сейчас ей особенно нужна забота и поддержка: недавно беременная женщина получила травму руки. Однако работа не ждет! Но уверены, Тарасов успеет вернуться до рождения дочери.