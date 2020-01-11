Алеся Кафельникова отреагировала на слухи о своем замужестве

В минувшую пятницу в Сети появились слухи о скорой свадьбе 21-летней Алеси Кафельниковой с иностранным бойфрендом. Новость вызвала ажиотаж среди поклонников модели — в итоге ей пришлось все объяснить.

Алеся Кафельникова

Некоторое время назад Алеся Кафельникова завела личный микроблог своей собаке Ники. Обычно модель публикует в нем снимки питомца, но вчера загрузила кадр, на котором позирует со своим новым бойфрендом по имени Кевин Доделанд.

«Не могу дождаться свадьбы! Сохраните дату: 20 июня», — подписала фото звезда.

Фолловеры Алеси забросали ее вопросами о предстоящем торжестве и о том, действительно ли она больше не любит рэпера Глеба Голубина (Pharaoh), раз собралась связать судьбу с другим мужчиной.

Журналистам удалось узнать, кто этот Кевин Доделанд. Как оказалось, раньше молодой человек встречался с дочерью одного криминального авторитета, а сейчас зарабатывает на жизнь, профессионально играя в покер.

11 января Алеся наконец вышла на связь с фолловерами и ответила на главный вопрос. Как оказалось, свадьбы не будет!

«Ребята, уже стало не смешно. Если мои друзья решили пошутить, то это не значит, что я выхожу замуж. Я думала все поймут, что это шутка. Странно верить информации из микроблога собаки», — написала в своем Твитере модель, а после назвала себя «королевой пиара».