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Алеся Кафельникова отреагировала на слухи о своем замужестве

В минувшую пятницу в Сети появились слухи о скорой свадьбе 21-летней Алеси Кафельниковой с иностранным бойфрендом. Новость вызвала ажиотаж среди поклонников модели — в итоге ей пришлось все объяснить. 
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова

Некоторое время назад Алеся Кафельникова завела личный микроблог своей собаке Ники. Обычно модель публикует в нем снимки питомца, но вчера загрузила кадр, на котором позирует со своим новым бойфрендом по имени Кевин Доделанд. 

«Не могу дождаться свадьбы! Сохраните дату: 20 июня», — подписала фото звезда. 

Фолловеры Алеси забросали ее вопросами о предстоящем торжестве и о том, действительно ли она больше не любит рэпера Глеба Голубина (Pharaoh), раз собралась связать судьбу с другим мужчиной. 

Алеся Кафельникова
 

Журналистам удалось узнать, кто этот Кевин Доделанд. Как оказалось, раньше молодой человек встречался с дочерью одного криминального авторитета, а сейчас зарабатывает на жизнь, профессионально играя в покер.

11 января Алеся наконец вышла на связь с фолловерами и ответила на главный вопрос. Как оказалось, свадьбы не будет!

«Ребята, уже стало не смешно. Если мои друзья решили пошутить, то это не значит, что я выхожу замуж. Я думала все поймут, что это шутка. Странно верить информации из микроблога собаки», — написала в своем Твитере модель, а после назвала себя «королевой пиара». 

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11 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @kafelnikova_a/Instagram
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Алеся Кафельникова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ни рэпер этот невнятный, ни игрок в покер, конечно, не варианты для топовой раскрутки новой звезды подиума. Надо поискать что-то типа Роналду или Портмана, а это все мелочь, не стоящая внимания.

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