Гвинет Пэлтроу вспомнила, как после расставания с Брэдом Питтом была в такой депрессии, что не могла даже есть

В середине 1990-х Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу связывали серьезные отношения: пара даже собиралась сыграть свадьбу. На днях впервые за долгое время Гвинет вспомнила о том периоде и поведала, что ощущала после разрыва с актером.

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу (архивное фото)

В 1994 году состоялось знакомство Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу. Актеры сыграли супружескую пару в культовом триллере «Семь» и уже на съемочной площадке начали встречаться.

Отношения знаменитостей были довольно серьезными: в конце 1996-го они даже объявили о помолвке.

Впрочем, спустя несколько месяцев пара распалась. По слухам, Пэлтроу оказалась не готова к замужеству и семье. Знаменитости не раз говорили, что их расставание прошло без драм и по обоюдному желанию.

На днях актриса стала героиней нового ролика онлайн-версии журнала Harper's Bazaar. В видео звезда вспомнила обложки глянца, на которых появлялась за прошедшие годы.

Впервые Гвинет сотрудничала с журналом в 1997 году, как раз после разрыва с Брэдом.

Рассматривая свое старое фото с обложки, Пэлтроу сделала неожиданное признание.

1 2 3 ... 10 Гвинет Пэлтроу вспомнила о расставании с Брэдом Питтом в 1997-м

«Какая же я была тощая! В тот момент мы только что расстались с Брэдом Питтом. Я была так огорчена, что не могла даже есть», — вспомнила актриса.



Кстати, в те времена Гвинет скрывала, что страдает по Брэду. Почти сразу она закрутила роман с Беном Аффлеком, который продлился до конца 2000 года.