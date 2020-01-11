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Гвинет Пэлтроу вспомнила, как после расставания с Брэдом Питтом была в такой депрессии, что не могла даже есть

В середине 1990-х Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу связывали серьезные отношения: пара даже собиралась сыграть свадьбу. На днях впервые за долгое время Гвинет вспомнила о том периоде и поведала, что ощущала после разрыва с актером. 
Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу
Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу (архивное фото)

В 1994 году состоялось знакомство Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу. Актеры сыграли супружескую пару в культовом триллере «Семь» и уже на съемочной площадке начали встречаться. 

Отношения знаменитостей были довольно серьезными: в конце 1996-го они даже объявили о помолвке. 

Впрочем, спустя несколько месяцев пара распалась. По слухам, Пэлтроу оказалась не готова к замужеству и семье. Знаменитости не раз говорили, что их расставание прошло без драм и по обоюдному желанию. 

Гвинет Пэлтроу
 

На днях актриса стала героиней нового ролика онлайн-версии журнала Harper's Bazaar. В видео звезда вспомнила обложки глянца, на которых появлялась за прошедшие годы. 

Впервые Гвинет сотрудничала с журналом в 1997 году, как раз после разрыва с Брэдом. 

Рассматривая свое старое фото с обложки, Пэлтроу сделала неожиданное признание. 

«Какая же я была тощая! В тот момент мы только что расстались с Брэдом Питтом. Я была так огорчена, что не могла даже есть», — вспомнила актриса. 

Кстати, в те времена Гвинет скрывала, что страдает по Брэду. Почти сразу она закрутила роман с Беном Аффлеком, который продлился до конца 2000 года.

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11 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
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Гвинет Пэлтроу, Брэд Питт

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