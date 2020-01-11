Гвинет Пэлтроу вспомнила, как после расставания с Брэдом Питтом была в такой депрессии, что не могла даже есть

В 1994 году состоялось знакомство Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу. Актеры сыграли супружескую пару в культовом триллере «Семь» и уже на съемочной площадке начали встречаться.
Впрочем, спустя несколько месяцев пара распалась. По слухам, Пэлтроу оказалась не готова к замужеству и семье. Знаменитости не раз говорили, что их расставание прошло без драм и по обоюдному желанию.
На днях актриса стала героиней нового ролика онлайн-версии журнала Harper's Bazaar. В видео звезда вспомнила обложки глянца, на которых появлялась за прошедшие годы.
Рассматривая свое старое фото с обложки, Пэлтроу сделала неожиданное признание.
«Какая же я была тощая! В тот момент мы только что расстались с Брэдом Питтом. Я была так огорчена, что не могла даже есть», — вспомнила актриса.
Кстати, в те времена Гвинет скрывала, что страдает по Брэду. Почти сразу она закрутила роман с Беном Аффлеком, который продлился до конца 2000 года.