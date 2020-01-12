Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры 19-летнего сына Анны Михалковой

11 января в СМИ появилась информация о произошедшем в столице ЧП. Следствие выясняет, как из окна квартиры внука Никиты Михалкова и старшего сына Анны Михалковой могла выпасть модель Ксения Пунтус.

Ксения Пунтус

Поздно вечером 11 января отечественные издания сообщили о трагедии, произошедшей с 21-летней моделью Ксенией Пунтус. Как стало известно, девушка была экстренно доставлена в реанимацию и прооперирована из-за серьезных переломов и травм, полученных в результате падения из окна.

В тот вечер Ксения находилась в квартире внука Никиты Михалкова, 19-летнего Андрея Бакова.

Считается, что молодые люди встречались и в тот вечер ходили в ночной клуб. В СМИ появилась информация, что модель могла находиться под действием запрещенных веществ.

После случившегося Андрей закрыл доступ к своим аккаунтам в социальных сетях и не отвечает на звонки журналистов. Его знаменитая семья пока тоже не комментирует ситуацию.

А вот друзья Ксении Пунтус уже вышли на связь с представителями прессы.

Одной из первых подтвердила случившееся Алеся Кафельникова. Модель рассказала, что Ксения находится в больнице и ничего не помнит о произошедшем.



Другие знакомые Пунтус опровергают информацию о том, что она принимала запрещенные вещества, и считают, что случившееся может иметь криминальный характер. «Ксюша адекватный человек и очень любит жизнь, мы до сих пор в шоке от случившегося. Не верьте тому, что о ней пишут, все было совсем не так — у близких людей другая информация. Сейчас Ксюша в очень тяжелом состоянии, врачи к ней не пускают и никаких прогнозов не дают. Сказали, что после кустов, где она пролежала без одежды несколько часов, у Ксюши изуродовано все тело, множество переломов и кровоподтеков, отбиты все внутренности. То ли ее выкинули в кусты, то ли пытались там спрятать... К счастью, дворник, который рано пришел на работу, ее заметил, пока она окончательно не замерзла», — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» близкая подруга знаменитости.

Впрочем, есть вероятность, что Пунтус переживала глубокую депрессию. Об этом свидетельствует стихотворение в ее телеграм-канале, опубликованное пару дней назад.



«Как любить тебя, когда ты — труп? // Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож? // Знаю. Просто подождать. И ты оживешь. // И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду, // И сама тебе, мертвая, на руки упаду», — гласит запись (орфография и пунктуация автора сохранены).

