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Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры 19-летнего сына Анны Михалковой

11 января в СМИ появилась информация о произошедшем в столице ЧП. Следствие выясняет, как из окна квартиры внука Никиты Михалкова и старшего сына Анны Михалковой могла выпасть модель Ксения Пунтус. 
Ксения Пунтус
Ксения Пунтус

Поздно вечером 11 января отечественные издания сообщили о трагедии, произошедшей с 21-летней моделью Ксенией Пунтус. Как стало известно, девушка была экстренно доставлена в реанимацию и прооперирована из-за серьезных переломов и травм, полученных в результате падения из окна. 

В тот вечер Ксения находилась в квартире внука Никиты Михалкова, 19-летнего Андрея Бакова. 

Считается, что молодые люди встречались и в тот вечер ходили в ночной клуб. В СМИ появилась информация, что модель могла находиться под действием запрещенных веществ. 

Никита Михалков
 

После случившегося Андрей закрыл доступ к своим аккаунтам в социальных сетях и не отвечает на звонки журналистов. Его знаменитая семья пока тоже не комментирует ситуацию. 

А вот друзья Ксении Пунтус уже вышли на связь с представителями прессы. 

Одной из первых подтвердила случившееся Алеся Кафельникова. Модель рассказала, что Ксения находится в больнице и ничего не помнит о произошедшем. 

Другие знакомые Пунтус опровергают информацию о том, что она принимала запрещенные вещества, и считают, что случившееся может иметь криминальный характер. «Ксюша адекватный человек и очень любит жизнь, мы до сих пор в шоке от случившегося. Не верьте тому, что о ней пишут, все было совсем не так — у близких людей другая информация. Сейчас Ксюша в очень тяжелом состоянии, врачи к ней не пускают и никаких прогнозов не дают. Сказали, что после кустов, где она пролежала без одежды несколько часов, у Ксюши изуродовано все тело, множество переломов и кровоподтеков, отбиты все внутренности. То ли ее выкинули в кусты, то ли пытались там спрятать... К счастью, дворник, который рано пришел на работу, ее заметил, пока она окончательно не замерзла», — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» близкая подруга знаменитости. 

Впрочем, есть вероятность, что Пунтус переживала глубокую депрессию. Об этом свидетельствует стихотворение в ее телеграм-канале, опубликованное пару дней назад. 

«Как любить тебя, когда ты — труп? // Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож? // Знаю. Просто подождать. И ты оживешь. // И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду, // И сама тебе, мертвая, на руки упаду», — гласит запись (орфография и пунктуация автора сохранены)

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12 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Никита Михалков

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28 комментариев Добавить комментарий
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  • Ужас!!! Не дай Бог конечно.

  • Выпала.Просто так никто не выпадает.Выкинули или сама выбросилась

  • Золотая молодежь....дедушка много вещает о других....

  • Адекватный человек пишет такие "стихи" ?

  • Гость

    Золотая молодежь....дедушка много вещает о других....

    Как будто бы в среде "незолотой" молодежи подобного не встречается, хватит уже вешать ярлыки.

  • Гость

    Как будто бы в среде "незолотой" молодежи подобного не встречается, хватит уже вешать ярлыки.

    Встречается, но своя квартира и модели и доступ к наркотикам в 19 лет есть только в определенных кругах.

  • Кругом одни модели... и наркоманки...

  • Ждем комментарий дедули - бесогона.

  • Гость

    Встречается, но своя квартира и модели и доступ к наркотикам в 19 лет есть только в определенных кругах.

    Доступ к наркотикам не проблема в любом возрасте и в любой среде, а алкоголь вообще доступен всем. Нет квартиры, зато есть вписки. Подобные дикие истории случаются регулярно и в обычной среде, просто никто о них особо не пишет, а тут известная семья. Хочется только надеется, что дело не замнут и действительно разберутся, что там на самом деле произошло.

  • Сейчас подключат общественность и окажется, что она сама во всем виновата, сама себя била, сама прыгнула, а золотое дитя не при делах.

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