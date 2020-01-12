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«Больше никогда не смогу обнять брата»: Уильям переживает, что его общение с Гарри сойдет на нет

Британская королевская семья не на шутку обеспокоена желанием принца Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия и начать независимую жизнь. Особенно тяжело приходится принцу Уильяму, для которого брат является одним из самых близких людей на свете. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

В скором времени станет известно, как же дальше будут жить принц Гарри и Меган Маркл, которые на днях отказались от королевских привилегий. Герцоги Сассекские планируют самостоятельно зарабатывать и большую часть времени проводить в Северной Америке

Королева пытается найти способ предотвратить полный отказ родственников от их ролей при дворе. Уже в понедельник во дворце состоится семейный совет, на котором будет решена дальнейшая судьба пары. 

В этот день случится встреча Гарри и Уильяма. Напомним, братья не общаются из-за возникших по различным поводам разногласий. 

Принц Гарри, Принц Уильям
 

Поговаривают, Уильям сильно ждет этой встречи — на фоне произошедшей драмы ему приходится особенно тяжело. 

Для герцога Кембриджского брат всегда был самым близким человеком, и он очень верит в то, что в будущем им удастся решить все проблемы и снова сблизиться.

«Я обнимал своего брата всю жизнь, а теперь не смогу этого сделать, мы стали совершенно чужими», — передал слова Уильяма его близкий друг в разговоре с журналистами издания The Sunday Times. 

Также аноним поведал, что принц очень надеется на отказ Гарри и Меган от своих грандиозных планов. Уильям верит, что ситуацию еще можно обернуть в обратную сторону. 

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12 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принц Уильям, Принц Гарри, Меган Маркл

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Пусть жену и детей обнимает.

  • Я думаю, он обнимет брата скорее, чем думает - ведь ММ Гарри не будет нужен в скором времени.К первому коменту - семья состоит не только из жены и детей.

  • Сколько здесь на сайте ненавистниц Гарри. Сидят сутками, не спят и минусуют тех ктт на стороне Гарри. Молодец он, решил не эависеть от британского общества и работать.

  • Сколько здесь на сайте ненавистниц Гарри. Сидят сутками, не спят и минусуют тех ктт на стороне Гарри. Молодец он, решил не эависеть от британского общества и работать.

  • Сколько здесь на сайте ненавистниц Гарри. Сидят сутками, не спят и минусуют тех ктт на стороне Гарри. Молодец он, решил не эависеть от британского общества и работать.

  • Сколько здесь на сайте ненавистниц Гарри. Сидят сутками, не спят и минусуют тех ктт на стороне Гарри. Молодец он, решил не эависеть от британского общества и работать.

  • Сколько здесь на сайте ненавистниц Гарри. Сидят сутками, не спят и минусуют тех ктт на стороне Гарри. Молодец он, решил не эависеть от британского общества и работать.

  • Сколько здесь на сайте ненавистниц Гарри. Сидят сутками, не спят и минусуют тех ктт на стороне Гарри. Молодец он, решил не эависеть от британского общества и работать.

  • Гость

    Сколько здесь на сайте ненавистниц Гарри. Сидят сутками, не спят и минусуют тех ктт на стороне Гарри. Молодец он, решил не эависеть от британского общества и работать.

    Ну да, работать. Конечно, именно этим он и будет заниматься. Меган будет мультики озвучивать, а он наверное таксовать будет. Пацана в садик. И заживут.

  • Маркл похитила ребёнка и Гарри не знает что делать. А Уильяму надо перестать надеяться и зависеть от Маркл, давно пора понять, что она чистое зло, и действовать как им надо без учета ее мнения. Гарри может хоть что своих детей заделать, тем более, что он давно понял, что в его браке любовью и общими интересами и не пахло, все держится на обязательствах. Аннулировать брак, не хочет отдавать ребёнка - пусть считается рождённым вне брака и исключается из наследников, ее лишат всех титулов и повесить неустойку за оплату свадеб, охраны и нарядов, пусть расплачивается. Гарри познакомить с другой девушкой, поженить не менее помпезностей и он родит с ней настоящих наследников. А Маркла пусть живет в Канаде и аккуратно раздаёт интервью, пусть теперь папарацци, которые ее отца 24/7 изводят, допекают ее. Без охраны и чтобы закон запрещал ей спекулировать на бкс, иначе суд.

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