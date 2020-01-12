«Больше никогда не смогу обнять брата»: Уильям переживает, что его общение с Гарри сойдет на нет

В скором времени станет известно, как же дальше будут жить принц Гарри и Меган Маркл, которые на днях отказались от королевских привилегий. Герцоги Сассекские планируют самостоятельно зарабатывать и большую часть времени проводить в Северной Америке.
В этот день случится встреча Гарри и Уильяма. Напомним, братья не общаются из-за возникших по различным поводам разногласий.
Поговаривают, Уильям сильно ждет этой встречи — на фоне произошедшей драмы ему приходится особенно тяжело.
«Я обнимал своего брата всю жизнь, а теперь не смогу этого сделать, мы стали совершенно чужими», — передал слова Уильяма его близкий друг в разговоре с журналистами издания The Sunday Times.
Также аноним поведал, что принц очень надеется на отказ Гарри и Меган от своих грандиозных планов. Уильям верит, что ситуацию еще можно обернуть в обратную сторону.