Прошедшим летом стало известно, что Ани Лорак закрутила роман с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, который младше нее на 13 лет. С тех пор пара почти не выдает свои отношения.

Певица не выходит с бойфрендом на красные дорожки и не публикует снимки с ним.

И все же за прошедшие месяцы Егор Глеб пару раз показывал снимки с возлюбленной и как они вместе проводят время, а также писал о том, какие испытывает к ней чувства.