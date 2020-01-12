Кольцо и публичные признания в любви: отношения Ани Лорак с молодым бойфрендом становятся серьезнее

Вот уже несколько месяцев Ани Лора встречается с Егором Глебом. Влюбленные почти не афишируют свои отношения — но, кажется, поклонникам удалось собрать доказательства серьезности их намерений. 

12 января 2020 · Текст: · Фото:

Ани Лорак
Ани Лорак и Егор Глеб

Прошедшим летом стало известно, что Ани Лорак закрутила роман с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, который младше нее на 13 лет. С тех пор пара почти не выдает свои отношения. 

Певица не выходит с бойфрендом на красные дорожки и не публикует снимки с ним. 

И все же за прошедшие месяцы Егор Глеб пару раз показывал снимки с возлюбленной и как они вместе проводят время, а также писал о том, какие испытывает к ней чувства. 

Не так давно молодой человек снова посвятил певице строки в Инстаграме, написав в своих инстаграм-историях, что «будет любить ее вечно». 

А вскоре новый повод для обсуждений дала и сама Ани Лорак. 

12 января исполнительница выложила в свой микроблог новое фото, на котором заметно, что на безымянном пальце правой руки она стала носить кольцо. Неужели помолвочное?

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Поклонники засыпали звезду вопросами о том, действительно ли она не просто так стала носить обручально

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