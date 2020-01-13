Принц Гарри и Меган Маркл готовят «секретное оружие» на случай, если королевская семья не примет их условия

13 января члены британской королевской семьи планируют официально обсудить ситуацию, сложившуюся из-за желания принца Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия. Как стало известно СМИ, без сюрпризов это мероприятие точно не пройдет.

Меган Маркл и принц Гарри

После новогодних праздников принц Гарри и Меган Маркл неожиданно объявили, что больше не хотят пользоваться королевскими привилегиями. Герцог и герцогиня Сассекские планируют отдалиться от двора, чтобы иметь возможность жить на две страны и самостоятельно зарабатывать.

В экстренном порядке королева отдала приказ определить для внука и невестки новые роли, благодаря которым их положение не казалось бы таким противоправным и скандальным.

Сообщается, что 13 января королевская семья должна собраться в резиденции Елизаветы II, чтобы обсудить дальнейшие действия. Меган Маркл на собрании присутствовать не будет — она заранее уехала из страны, не желая встречаться с родственниками супруга. Говорят, герцогиня специально так поступила, чтобы иметь возможность держать тайную связь с Гарри при помощи мессенджеров и обсуждать предлагаемые условия.

Впрочем, на этом сюрпризы от Сассексов не закончились. Как стало известно авторитетному таблоиду The Sun, уже некоторое время Гарри и Меган обсуждают возможность дать большое интервью, чтобы раскрыть подробности придворной жизни и секреты королевской семьи.

По словам инсайдеров, пиар-команда Маркл держит связь с представителями крупнейших телеканалов Америки и обсуждает условия будущего сотрудничества.

«Возможно, они хотят использовать такое секретное оружие в рамках жесткой переговорной тактики, ведь их родственники ни за что не согласятся на обнародование некоторых фактов», — считает аноним.

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Также неназванный источник добавил, что Гарри и Меган намерены добиться свободной жизни без соблюдения протоколов. Напомним, СМИ уже не раз сообщали, что, например, принц Чарльз планирует лишить младшего сына материальной помощи.