Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Принц Гарри и Меган Маркл готовят «секретное оружие» на случай, если королевская семья не примет их условия

13 января члены британской королевской семьи планируют официально обсудить ситуацию, сложившуюся из-за желания принца Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия. Как стало известно СМИ, без сюрпризов это мероприятие точно не пройдет.
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

После новогодних праздников принц Гарри и Меган Маркл неожиданно объявили, что больше не хотят пользоваться королевскими привилегиями. Герцог и герцогиня Сассекские планируют отдалиться от двора, чтобы иметь возможность жить на две страны и самостоятельно зарабатывать. 

В экстренном порядке королева отдала приказ определить для внука и невестки новые роли, благодаря которым их положение не казалось бы таким противоправным и скандальным. 

Сообщается, что 13 января королевская семья должна собраться в резиденции Елизаветы II, чтобы обсудить дальнейшие действия. Меган Маркл на собрании присутствовать не будет — она заранее уехала из страны, не желая встречаться с родственниками супруга. Говорят, герцогиня специально так поступила, чтобы иметь возможность держать тайную связь с Гарри при помощи мессенджеров и обсуждать предлагаемые условия. 

 
 

Впрочем, на этом сюрпризы от Сассексов не закончились. Как стало известно авторитетному таблоиду The Sun, уже некоторое время Гарри и Меган обсуждают возможность дать большое интервью, чтобы раскрыть подробности придворной жизни и секреты королевской семьи. 

По словам инсайдеров, пиар-команда Маркл держит связь с представителями крупнейших телеканалов Америки и обсуждает условия будущего сотрудничества. 

«Возможно, они хотят использовать такое секретное оружие в рамках жесткой переговорной тактики, ведь их родственники ни за что не согласятся на обнародование некоторых фактов», — считает аноним. 

Также неназванный источник добавил, что Гарри и Меган намерены добиться свободной жизни без соблюдения протоколов. Напомним, СМИ уже не раз сообщали, что, например, принц Чарльз планирует лишить младшего сына материальной помощи

Перейти к обсуждению 40


13 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Чарльз, Принц Гарри, Принц Уильям, Елизавета II, Кейт Миддлтон

Реклама

40 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Пхаха...марклуха работает на сша)пользуясь гариком,ну ты попал братан...Немедленный развод и решение всех проблем.

  • Шантажистка. Если королева пойдет им на уступки, то пора свергнуть монархию.

  • Капец Гаррику, хорошо, что БКС узнала это перед встречей. Я думаю у БКС на Гарри и Меган тоже есть компромат. Вот и поговорят.

  • Елизавета, когда добро на брак давала, не предполагала такого итога?

  • Правильно делают, что будут жить там, где хотят. Гарри имеет полное право на часть многовекового наследства, так же как и вся родня в бкс, они там все на равных. Это его бкс шантажирует, а не наоборот. Гарри честно по закону свое отсудит, как любой гражданин страны. А любви в их родне никогда не было, так нечего и изображать обмороки от потери близости. Он честный парень, отказался от госденег, от которых бкс отказываться не собирается, поэтому бкс психует.

  • Секретное оружие -это, надо понимать, банальный шантаж ? А это уже удел ничтожных личностей.

  • Какое еще добро на брак? Что за бутафория барыни и Герасима? В стране 2019 год на дворе, каждый может жениться на ком хочет и согласия спрашивать не будет

  • А и правда, расскажите нам все противозаконное, совершенное псевдомонархами. Народ будет знать правду. Один из семейки уже под суд пошел, покрывала его бабуля.

  • Гость

    Правильно делают, что будут жить там, где хотят. Гарри имеет полное право на часть многовекового наследства, так же как и вся родня в бкс, они там все на равных. .

    Будет иметь право, если будет прописан в завещании, а нет - значит, останется с носом.

  • Гость

    Правильно делают, что будут жить там, где хотят. Гарри имеет полное право на часть многовекового наследства, так же как и вся родня в бкс, они там все на равных. Это его бкс шантажирует, а не наоборот. Гарри честно по закону свое отсудит, как любой гражданин страны. А любви в их родне никогда не было, так нечего и изображать обмороки от потери близости. Он честный парень, отказался от госденег, от которых бкс отказываться не собирается, поэтому бкс психует.

    он своё наследство получил 36 mln , в бкс они получают пока живут в Англии и работают там же на бкс, по-другому это как Эдвард с Уолис.Меган хочет титул сохранить, содержние сохранить , в Канаде верховодить . не многовато-то 10 пальцев в рот совать?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.