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Мария Миронова показала своих сыновей с 27-летней разницей в возрасте

46-летняя актриса показала младшего сына, которого родила в сентябре 2019 года. На снимке малыша держит на руках его старший брат Андрей.
Мария Миронова
Мария Миронова

12 января в Инстаграме Марии Мироновой появилась фотография, на которой запечатлены ее сыновья от разных браков — 27-летний Андрей и 4-месячный Федор. Старший брат нежно придерживает головку малыша и улыбается, глядя на него. 

«Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность? Камень в их огород!» — подписала кадр актриса. Трогательная фотография звездных наследников не могла оставить поклонников равнодушными: «Чудесные парни», «Прелесть! Хочется смотреть и жить!», «Чудесная фотография! Очень нежная и теплая! Мария, счастья и здоровья Вам и Вашим детям!»

Андрей Удалов
Андрей Удалов и малыш Федор

Андрей Удалов, старший сын Мироновой, появился на свет от президента телекомпании World Fashion Channel International Игоря Удалова. Марии было всего 18 лет, когда она впервые стала мамой. Потом актриса признавалась, что всегда мечтала родить как можно раньше, чтобы провести с детьми больше времени. 

Федор появился на свет в сентябре 2019 года. На тот момент Мироновой было 46 лет, потому поклонники усомнились, что Мария родила второго сына сама, но актриса резко опровергла домыслы и уверила, что ей не было смысла скрывать суррогатную мать. Знаменитость до сих пор скрывает личность отца 4-месячного малыша, выкладывая в Инстаграм загадочные фотографии с частями тела избранника.

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13 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото PhotoXPress.ru, @mariya_mironova_actress/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Мария Миронова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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