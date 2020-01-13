Селена Гомес встала на защиту Хейли Бибер, которую обвиняют в травле певицы

Селена Гомес, похоже, до сих пор переживает из-за расставания с Джастином Бибером. Во время празднования выхода нового альбома она столкнулась с его женой Хейли. Поклонники певицы, узнав об этом, поспешили начать против избранницы Бибера чуть ли не военную кампанию. 

13 января 2020 · Текст: · Фото:

Селена Гомес
Селена Гомес выходит из ресторана Craig's

Единственное, что сейчас греет душу Селены Гомес — это музыка. Несмотря на депрессию и серьезные проблемы со здоровьем, девушка продолжает писать песни, а на днях представила публике свой новый альбом Rare. Селена отпраздновала это событие в известном голливудском ресторане Craig's вместе с друзьями. Певица не стала арендовать все помещение, поэтому поужинать рядом со звездой и ее компанией мог кто угодно. Этими «кем угодно» оказались Хейли Бибер и Мэдисон Бир. С последней Селена Гомес дружила с раннего детства. 

Поклонники певицы узнали об этой неловкой встрече и решили, что Хейли специально объявилась, чтобы испортить праздник.

Не долго думая, они объявили Бибер и Бир войну. В социальных сетях девушек фолловеры певицы оставляли эмодзи со змеями и гневные комментарии. «Прекрати преследовать Селену», — писали ее поклонники и под свежими постами, и под давнишними. Фанаты певицы так разошлись, что перешли границы дозволенного: все это стало напоминать кибербуллинг. Встать на защиту Хейли пришлось самой Селене. 

Хейли Болдуин
Хейли Бибер и Мэдисон Бир с подругой подъезжают к ресторану Craig's

«Ужасно было читать все это. Я разочарована тем, что люди могут разговаривать подобным образом. Я знала Мэдисон с самого детства и наблюдала, как она превращается в женщину. Нет никаких проблем», — заявила Селена. Мэдисон также не осталась в стороне и ответила хейтерам. 

«Все эти слухи просто безумны. Я просто поужинала с подругой Хейли, которую знаю уже 10 лет... И что? Это преступление? Я люблю Селену и всегда любила. Это была просто случайность, а вы все травите меня без какой-либо причины», — написала Бир. 

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А вот главная «змея» инцидента, похоже, решила в конфликт не ввязываться. Хейли Бибер дипломатично хранила молчание, пока девушки пытались успокоить пользователей Сети. Любопытно, что в своем обращении к поклонникам Селена не упомянула даже имени Хейли: так, будто на той злополучной встрече в ресторане присутствовала одна Мэдисон. Поклонники певицы решили, что она сделала это из деликатности. Несмотря на то, что имени миссис Бибер Гомес не называла, атака хейтеров после ее обращения сошла на нет. 

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Комментарии

3
под именем
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  • Вот Селена молодец, надо сдерживать своих неадекватных фанатов, которых частенько несёт совершенно не туда. Большинство бы просто молчали и поощряли подобный буллинг, ради того, чтобы чаще упоминалось их имя.
  • Можете закидать меня тапками, но из всей этой историй я не могу понять одно: как такая интересная женщина как Хейли оказалась женой Джастина Бибера? А Селена ему вполне подстать. ИМХО
  • не удивлюсь если моделька это спецом сделала

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