Единственное, что сейчас греет душу Селены Гомес — это музыка. Несмотря на депрессию и серьезные проблемы со здоровьем, девушка продолжает писать песни, а на днях представила публике свой новый альбом Rare. Селена отпраздновала это событие в известном голливудском ресторане Craig's вместе с друзьями. Певица не стала арендовать все помещение, поэтому поужинать рядом со звездой и ее компанией мог кто угодно. Этими «кем угодно» оказались Хейли Бибер и Мэдисон Бир. С последней Селена Гомес дружила с раннего детства.
Поклонники певицы узнали об этой неловкой встрече и решили, что Хейли специально объявилась, чтобы испортить праздник.
Не долго думая, они объявили Бибер и Бир войну. В социальных сетях девушек фолловеры певицы оставляли эмодзи со змеями и гневные комментарии. «Прекрати преследовать Селену», — писали ее поклонники и под свежими постами, и под давнишними. Фанаты певицы так разошлись, что перешли границы дозволенного: все это стало напоминать кибербуллинг. Встать на защиту Хейли пришлось самой Селене.
«Ужасно было читать все это. Я разочарована тем, что люди могут разговаривать подобным образом. Я знала Мэдисон с самого детства и наблюдала, как она превращается в женщину. Нет никаких проблем», — заявила Селена. Мэдисон также не осталась в стороне и ответила хейтерам.
«Все эти слухи просто безумны. Я просто поужинала с подругой Хейли, которую знаю уже 10 лет... И что? Это преступление? Я люблю Селену и всегда любила. Это была просто случайность, а вы все травите меня без какой-либо причины», — написала Бир.
А вот главная «змея» инцидента, похоже, решила в конфликт не ввязываться. Хейли Бибер дипломатично хранила молчание, пока девушки пытались успокоить пользователей Сети. Любопытно, что в своем обращении к поклонникам Селена не упомянула даже имени Хейли: так, будто на той злополучной встрече в ресторане присутствовала одна Мэдисон. Поклонники певицы решили, что она сделала это из деликатности. Несмотря на то, что имени миссис Бибер Гомес не называла, атака хейтеров после ее обращения сошла на нет.
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