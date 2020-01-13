Единственное, что сейчас греет душу Селены Гомес — это музыка. Несмотря на депрессию и серьезные проблемы со здоровьем, девушка продолжает писать песни, а на днях представила публике свой новый альбом Rare. Селена отпраздновала это событие в известном голливудском ресторане Craig's вместе с друзьями. Певица не стала арендовать все помещение, поэтому поужинать рядом со звездой и ее компанией мог кто угодно. Этими «кем угодно» оказались Хейли Бибер и Мэдисон Бир. С последней Селена Гомес дружила с раннего детства.

Поклонники певицы узнали об этой неловкой встрече и решили, что Хейли специально объявилась, чтобы испортить праздник.

Не долго думая, они объявили Бибер и Бир войну. В социальных сетях девушек фолловеры певицы оставляли эмодзи со змеями и гневные комментарии. «Прекрати преследовать Селену», — писали ее поклонники и под свежими постами, и под давнишними. Фанаты певицы так разошлись, что перешли границы дозволенного: все это стало напоминать кибербуллинг. Встать на защиту Хейли пришлось самой Селене.