Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ольга Алдонина раскрыла, как ласково называет маленькую дочь

Супруга футболиста поделилась кадрами с семейного отдыха. Несмотря на то, что двухмесячной Анжелики на снимке не было, Ольга упомянула кое-что о ней в своем посте.
Артем Алдонин, Ольга Алдонина
Артем и Ольга Алдонины

Ольга Алдонина выложила в Инстаграм серию фотографий с катка на Красной площади. Снимки получились очень атмосферными. Супруга футболиста сообщила, что их старший сын Артем впервые встал на лед после длительного перерыва, а также рассекретила, как они между собой называют новорожденную дочь.

Евгений Алдонин, Варвара Алдонина
Евгений и Варя Алдонины

Звездные родители не стали брать малышку Анжелику на каток, ведь ей всего два месяца. Во время катания наследница крепко спала в коляске, пока за ней присматривала супруга Романа Павлюченко. Алдонина отдельно поблагодарила Ларису за оказанную помощь. «Спасибо, что присмотрела за Ликой» — обратилась к ней Ольга. Так поклонники узнали, как домашние называют девочку.

Звезды вышли на лед в рамках акции «Волшебный каток», призванной собрать деньги для помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Перейти к обсуждению 1


13 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @evgeny_aldonin, @ole_ole4ka/Instagram

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Евгений и Варя Алдонины.Вуман,может,всё-таки Вера?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.