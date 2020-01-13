Ольга Алдонина раскрыла, как ласково называет маленькую дочь

Супруга футболиста поделилась кадрами с семейного отдыха. Несмотря на то, что двухмесячной Анжелики на снимке не было, Ольга упомянула кое-что о ней в своем посте.

Артем и Ольга Алдонины

Ольга Алдонина выложила в Инстаграм серию фотографий с катка на Красной площади. Снимки получились очень атмосферными. Супруга футболиста сообщила, что их старший сын Артем впервые встал на лед после длительного перерыва, а также рассекретила, как они между собой называют новорожденную дочь.

Евгений и Варя Алдонины

Звездные родители не стали брать малышку Анжелику на каток, ведь ей всего два месяца. Во время катания наследница крепко спала в коляске, пока за ней присматривала супруга Романа Павлюченко. Алдонина отдельно поблагодарила Ларису за оказанную помощь. «Спасибо, что присмотрела за Ликой» — обратилась к ней Ольга. Так поклонники узнали, как домашние называют девочку.

1 2 3 ... 10 Евгений Алдонин с семьей здорово провели время на катке в центре Москвы

Звезды вышли на лед в рамках акции «Волшебный каток», призванной собрать деньги для помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.