Что известно о личной жизни пострадавшей подруги сына Анны Михалковой Ксении Пунтус

Известие о том, что модель Ксению Пунтус с тяжелыми травмами нашли под окнами квартиры 19-летнего сына Анны Михалковой, потрясло многих. Появились подробности личной жизни девушки, которые могут пролить свет на ситуацию.

На днях стало известно о трагическом происшествии, случившемся с моделью Ксенией Пунтус. 21-летнюю блондинку в полубессознательном состоянии нашли под окнами квартиры, принадлежащей сыну Анны Михалковой Андрею Бакову, и экстренно госпитализировали. В настоящее время девушка находится в Боткинской больнице в тяжелом состоянии. К ней пускают лишь родственников.

Обстоятельства того, как Ксения получила тяжелые травмы, пока остаются невыясненными. Некоторые не сомневались: модель выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Другие подозревали, что Ксению и вовсе могли выкинуть из машины, предварительно сильно избив.

Сама модель, по словам Алеси Кафельниковой, ничего не помнит о произошедшем. Накануне инцидента Ксения отдыхала в одной компании с Андреем Баковым.

«Комсомольская правда» сообщает, что модель раньше встречалась с неким Назаром Дарлиевым — обеспеченным молодым человеком, который живет в столичном небоскребе «Триумф-Палас» и увлекается экстремальными видами спорта.



Также стало известно, что Пунтус собиралась вскоре отправиться за границу, причем билеты она уже приобрела.

«Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках. Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, даже на встречи никогда не опаздывала. Она не курила, не пила, сидела на правильном питании, серьезно занималась спортом», — рассказал кастинг-директор Ксении.

Слова мужчины косвенно опровергают версию о том, что модель выпала из окна, будучи под влиянием запрещенных веществ.

После того, как новость о происшествии разлетелась в Сети, Анна Михалкова закрыла комментарии в Инстаграме. Возможно, вскоре появится новая информация о случившемся, когда с Ксенией побеседуют следователи.