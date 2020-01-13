Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Что известно о личной жизни пострадавшей подруги сына Анны Михалковой Ксении Пунтус

Известие о том, что модель Ксению Пунтус с тяжелыми травмами нашли под окнами квартиры 19-летнего сына Анны Михалковой, потрясло многих. Появились подробности личной жизни девушки, которые могут пролить свет на ситуацию.
Ксения Пунтус

На днях стало известно о трагическом происшествии, случившемся с моделью Ксенией Пунтус. 21-летнюю блондинку в полубессознательном состоянии нашли под окнами квартиры, принадлежащей сыну Анны Михалковой Андрею Бакову, и экстренно госпитализировали. В настоящее время девушка находится в Боткинской больнице в тяжелом состоянии. К ней пускают лишь родственников.

Обстоятельства того, как Ксения получила тяжелые травмы, пока остаются невыясненными. Некоторые не сомневались: модель выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Другие подозревали, что Ксению и вовсе могли выкинуть из машины, предварительно сильно избив. 

Сама модель, по словам Алеси Кафельниковой, ничего не помнит о произошедшем. Накануне инцидента Ксения отдыхала в одной компании с Андреем Баковым. 

Ксения Пунтус

«Комсомольская правда» сообщает, что модель раньше встречалась с неким Назаром Дарлиевым — обеспеченным молодым человеком, который живет в столичном небоскребе «Триумф-Палас» и увлекается экстремальными видами спорта. 

Также стало известно, что Пунтус собиралась вскоре отправиться за границу, причем билеты она уже приобрела. 

«Она отказалась подойти на кастинг, извинилась, так как планировала 14 января улететь в Париж на съемки. Билеты были у нее на руках. Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, даже на встречи никогда не опаздывала. Она не курила, не пила, сидела на правильном питании, серьезно занималась спортом», — рассказал кастинг-директор Ксении.

Слова мужчины косвенно опровергают версию о том, что модель выпала из окна, будучи под влиянием запрещенных веществ.

После того, как новость о происшествии разлетелась в Сети, Анна Михалкова закрыла комментарии в Инстаграме. Возможно, вскоре появится новая информация о случившемся, когда с Ксенией побеседуют следователи.

Перейти к обсуждению 11


13 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @anikiti4na, @k_ksusha, @nazardarmilov/Instagram

Реклама

11 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Не удивлюсь, если это стартовала очередная пиар-компания. Найти обидчиков- в данной ситуации проще простого. Сейчас кругом камеры, тем более возле элитных построек и элитного жилья, и в тех же клубах. Вот увидите, это очередная попытка привлечь к себе внимание, раскрутить девочку, как модель, да и о Михалковых не особо-то пишут...Не верю я в этот спектакль.

  • Ой, и так всё ясно. Дедушка решил представить миру подросшего внука. Скандал - это лучший способ, чтоб его запомнили. Ведь КТО о нём знает?! Никто! Никому этот мальчик не интересен) Ну, сейчас вот "минута славы" у него, так сказать. Все эти истории для недалёкого народишка, которому, что ни напиши, он во всё верит)).

  • Офигенское лицо у нее. Рисуй что хочешь на нем. Идеальна для работы модели, хоть и не сказать что красавица

  • Золотая молодежь, с квартирой отдельной. Неприятный парень . А девочке посоветовали говорить, что ничего не помнит.

  • Сейчас будет , как с Заворотнюк : сплошная тайна, никаких комментариев от семьи, молчание и неизвестность, но будет куча статей и разговоров, что и нужно семье Михалковых. Нужно же как-то сынулю "в люди" выдвигать, заодно и новую "модЕль" пропиарят.

  • Надеюсь, ей дадут денег на реабилитацию за то, что “она ничего не помнит”

  • Что-то вспомнилась мне история с Барием Алибасовым. Тот тоже типа в больничке лежал, присмерти был.))) А итог мы все знаем)) Он при деньгах, а все в дураках.

  • бедная девочка. очень жаль, что оказалась беззащитной перед каким-то негодяем, избившим ее.

  • конечно, там центр - все увешано камерами, поэтому следствие отлично знает кто и во сколько и зачем ее туда привез и оставил умирать. другое дело, что какое то влиятельное лицо очень не хочет чтобы правда была обнародована, в ход идут полагаю огромные суммы чтобы покрыть преступников. ее говорят до полусмерти испинали, все внутр органы отбили и еще много чего с ней делали....

  • Кто говорит? Заказные статьи?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.