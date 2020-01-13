Что известно о личной жизни пострадавшей подруги сына Анны Михалковой Ксении Пунтус

На днях стало известно о трагическом происшествии, случившемся с моделью Ксенией Пунтус. 21-летнюю блондинку в полубессознательном состоянии нашли под окнами квартиры, принадлежащей сыну Анны Михалковой Андрею Бакову, и экстренно госпитализировали. В настоящее время девушка находится в Боткинской больнице в тяжелом состоянии. К ней пускают лишь родственников.
Обстоятельства того, как Ксения получила тяжелые травмы, пока остаются невыясненными. Некоторые не сомневались: модель выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Другие подозревали, что Ксению и вовсе могли выкинуть из машины, предварительно сильно избив.
Сама модель, по словам Алеси Кафельниковой, ничего не помнит о произошедшем. Накануне инцидента Ксения отдыхала в одной компании с Андреем Баковым.
«Комсомольская правда» сообщает, что модель раньше встречалась с неким Назаром Дарлиевым — обеспеченным молодым человеком, который живет в столичном небоскребе «Триумф-Палас» и увлекается экстремальными видами спорта.
Также стало известно, что Пунтус собиралась вскоре отправиться за границу, причем билеты она уже приобрела.
Слова мужчины косвенно опровергают версию о том, что модель выпала из окна, будучи под влиянием запрещенных веществ.
После того, как новость о происшествии разлетелась в Сети, Анна Михалкова закрыла комментарии в Инстаграме. Возможно, вскоре появится новая информация о случившемся, когда с Ксенией побеседуют следователи.