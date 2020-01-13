«Два плюса точно есть»: Елена Летучая показала свою грудь крупным планом

Елена Летучая улетела в заслуженный отпуск и исправно делится фотографиями из жаркой Калифорнии.

Елена Летучая решила поднять своим подписчикам настроение в начале рабочей недели, выложив крайне откровенное фото в бикини. Сейчас Елена вместе с мужем улетела в Калифорнию, где принимает солнечные ванны. На новом снимке почти не видно лица телеведущей, зато грудь можно разглядеть детально. Елена позировала в белом купальнике и прозрачных солнцезащитных очках с убранными в пучок волосами.

Мнения подписчиков разделились — одни не могли оторвать глаз от аппетитных форм Летучей и осыпали ее комплиментами, другие сочли снимок чересчур сексуальным. Удивительно, но к горячему фото негативно отнеслись именно мужчины! «Елена, я думал Вы из других» — разочарованно заявил фолловер.

1 2 3 ... 10 Елена Летучая вместе с супругом Юрием Анашенковым улетели в Калифорнию

Впрочем, большинство подписчиков заявили, что такими формами грех не похвастаться, а также посоветовали звезде не слушать комментаторов. «Сорвалась на сладенькое в Новый Год. Два плюса в этом точно есть» — игриво подписала снимок Летучая. Вот бы всем такие результаты несоблюдения строгих диет!