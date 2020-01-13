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«Два плюса точно есть»: Елена Летучая показала свою грудь крупным планом

Елена Летучая улетела в заслуженный отпуск и исправно делится фотографиями из жаркой Калифорнии. 
Елена Летучая

Елена Летучая решила поднять своим подписчикам настроение в начале рабочей недели, выложив крайне откровенное фото в бикини. Сейчас Елена вместе с мужем улетела в Калифорнию, где принимает солнечные ванны. На новом снимке почти не видно лица телеведущей, зато грудь можно разглядеть детально. Елена позировала в белом купальнике и прозрачных солнцезащитных очках с убранными в пучок волосами. 

Елена Летучая

Мнения подписчиков разделились — одни не могли оторвать глаз от аппетитных форм Летучей и осыпали ее комплиментами, другие сочли снимок чересчур сексуальным. Удивительно, но к горячему фото негативно отнеслись именно мужчины! «Елена, я думал Вы из других» — разочарованно заявил фолловер. 

Впрочем, большинство подписчиков заявили, что такими формами грех не похвастаться, а также посоветовали звезде не слушать комментаторов. «Сорвалась на сладенькое в Новый Год. Два плюса в этом точно есть» — игриво подписала снимок Летучая. Вот бы всем такие результаты несоблюдения строгих диет!

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13 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @elenapegas/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Елена Летучая

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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