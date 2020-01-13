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Наигранный смех и наращенные волосы: фолловеры честно рассказали Виктории Боне, что им в ней не нравится

Виктория Боня решила начать работать над собой и для этого попросила обратную связь у подписчиков. Те не стали утаивать правду и честно сообщили, что их в ней устраивает, а что — нет.
Виктория Боня

Виктория Боня относится к числу тех звезд, которые с удовольствием общаются со своими подписчиками. Экс-участница «Дома-2» отвечает на вопросы и проводит прямые эфиры, рассказывая о своей жизни поклонникам. На днях Виктория решила заняться работой над собой.

Чтобы узнать свои сильные и слабые стороны, она обратилась к фолловерам. Причем интересовали Боню не только достоинства. Звезда была готова даже услышать критику в свой адрес.

«Хочу, чтобы вы назвали те качества, которые вам во мне нравятся, и те, что не нравится! Мы как единый организм с вами, поэтому рассчитываю на честность!» — попросила знаменитость.

В основном, все в комментариях не скупились на комплименты. Возможно, опасаясь реакции Виктории, на критику решались немногие. Тогда Боня предложила все-таки писать и о недостатках тоже. Как работать над собой, если тебе поют лишь дифирамбы?

Поэтому после просьбы звезды пользователи Сети все же высказались. Так, им показалось, что смех Виктории кажется наигранным. Другие не одобрили ее наращенные волосы, считая, что звезда и без них отлично выглядит. Кроме того, среди недостатков Бони фолловеры упомянули излишнюю тягу к самолюбованию и зависимость от мнения общественности.

Что ж, теперь у Виктории есть обширное поле для размышлений. 

Напомним, Боню часто критикуют в Сети. Поводом для замечаний может стать многое, начиная с «бабушкиной» шубы инстадивы и заканчивая аспектами воспитания дочери Анджелины.

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13 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Я не хочу быть организмом с Бонеееееей!!! 🙆🏼‍♀️😱😭😭😭

  • Серьезно,этой женщине под 40 лет? Интересы и стилистика общения как у 16 девочки.

  • Боня, послушай и поверь.. Волосы, смех-это все ерунда.. всех бесят нереально твои дешевые понты. Учитывая возраст-все жалко и недостойно выглядит.. Когда дешевые подделки за оригиналы выдаются, чужие дома и виллы-за свои собственные. Завязывай с этим, ну правда, хватит уже. Уже даже наблюдать просто за этим больно. И давно не смешно..

  • Такое ощущение, что капсулы от наращенные волос уже висят у ушей.. 😬

  • Ей давно уже 40 исполнилось.

  • Гость

    Боня, послушай и поверь.. Волосы, смех-это все ерунда.. всех бесят нереально твои дешевые понты. Учитывая возраст-все жалко и недостойно выглядит.. Когда дешевые подделки за оригиналы выдаются, чужие дома и виллы-за свои собственные. Завязывай с этим, ну правда, хватит уже. Уже даже наблюдать просто за этим больно. И давно не смешно..

    Не больно, а завидно (давайте, на чистоту). Ну, нравиться ей это. Актерам тоже нравиться выдавать себя за тех, кем они не являются. Боня в детстве читала книжки про принцесс и мечтала выйти замуж за принца, жить в замке, но в жизни не все так просто. Все это из-за неуверенности в себе, из-за неправильного воспитания. Она позитивная и прикольная, показывает как надо красиво жить, да ей нужно поддерживать статус-это трудно, это ее выбор. Мне, например, нравиться наблюдать за ее жизнью, хоть она не настоящая. Социальных лифтов не существует в жизни, только в сказке про Золушку и в сериалах для домработниц.

  • Эммм. Здесь правда кто то еще остался кто ей завидует и хотел бы на ее место??

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