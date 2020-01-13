Наигранный смех и наращенные волосы: фолловеры честно рассказали Виктории Боне, что им в ней не нравится

Виктория Боня решила начать работать над собой и для этого попросила обратную связь у подписчиков. Те не стали утаивать правду и честно сообщили, что их в ней устраивает, а что — нет.

Виктория Боня относится к числу тех звезд, которые с удовольствием общаются со своими подписчиками. Экс-участница «Дома-2» отвечает на вопросы и проводит прямые эфиры, рассказывая о своей жизни поклонникам. На днях Виктория решила заняться работой над собой.



Чтобы узнать свои сильные и слабые стороны, она обратилась к фолловерам. Причем интересовали Боню не только достоинства. Звезда была готова даже услышать критику в свой адрес.

«Хочу, чтобы вы назвали те качества, которые вам во мне нравятся, и те, что не нравится! Мы как единый организм с вами, поэтому рассчитываю на честность!» — попросила знаменитость.

В основном, все в комментариях не скупились на комплименты. Возможно, опасаясь реакции Виктории, на критику решались немногие. Тогда Боня предложила все-таки писать и о недостатках тоже. Как работать над собой, если тебе поют лишь дифирамбы?

Поэтому после просьбы звезды пользователи Сети все же высказались. Так, им показалось, что смех Виктории кажется наигранным. Другие не одобрили ее наращенные волосы, считая, что звезда и без них отлично выглядит. Кроме того, среди недостатков Бони фолловеры упомянули излишнюю тягу к самолюбованию и зависимость от мнения общественности.

Что ж, теперь у Виктории есть обширное поле для размышлений.

Напомним, Боню часто критикуют в Сети. Поводом для замечаний может стать многое, начиная с «бабушкиной» шубы инстадивы и заканчивая аспектами воспитания дочери Анджелины.