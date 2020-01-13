«Баяном по сусалам»: в Сети обсуждают конфликт певиц Кадышевой и Бабкиной

13 января экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев опубликовал в своем Инстаграме текст — якобы отрывок из мемуаров Надежды Кадышевой, которые называются «Рок-н-ролл – это я!». В книге артистка (опять же, якобы) красочно рассказала о том, как подралась со своей главной конкуренткой Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».
Также Кадышева вспомнила и о том, как назвала Бабкину «фонограммным фуфлом» и предложила артистке помериться хитами.
Концертный директор Бабкиной Сергей Горох уже прокомментировал ситуацию и заявил, что Кадышева поступила как невоспитанный человек. Певица, по его словам, не будет обращать внимания на «тявканья» конкурентки.
«Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном. С творчеством у нее все замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны», — заявил Горох изданию Daily Storm.
Более того, мужчина удивился, что Кадышева в принципе сделала такое скандальное заявление, ведь между артистками никогда не было вражды. «Я Надежду Кадышеву знаю совершенно с другой стороны — хорошей, адекватной. Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации — мне просто странно и непонятно. Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», — добавил мужчина.
Пока поклонники по-настоящему народных артисток обсуждают в соцсетях, что же случилось между двумя Надеждами, хотим отметить, что найти мемуары Кадышевой в Сети нам так и не удалось.