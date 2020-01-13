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«Баяном по сусалам»: в Сети обсуждают конфликт певиц Кадышевой и Бабкиной

Две самые «народные» певицы России — Надежда Бабкина и Надежда Кадышева — неожиданно столкнулись лбами. Спасибо Рустаму Солнцеву — он опубликовал в Инстаграме нелицеприятный отрывок из мемуаров Кадышевой.
Надежда Кадышева
Надежда Кадышева

13 января экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев опубликовал в своем Инстаграме текст — якобы отрывок из мемуаров Надежды Кадышевой, которые называются  «Рок-н-ролл – это я!». В книге артистка (опять же, якобы) красочно рассказала о том, как подралась со своей главной конкуренткой Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».

«Ну, как дралась – вмазала пару раз этой крашенной бездарной баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: ''Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет!''», — процитировал Солнцев мемуары.

Также Кадышева вспомнила и о том, как назвала Бабкину «фонограммным фуфлом» и предложила артистке помериться хитами.

Рустам Солнцев
Рустам Солнцев

Концертный директор Бабкиной Сергей Горох уже прокомментировал ситуацию и заявил, что Кадышева поступила как невоспитанный человек. Певица, по его словам, не будет обращать внимания на «тявканья» конкурентки.

«Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном. С творчеством у нее все замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны», — заявил Горох изданию Daily Storm.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина

Более того, мужчина удивился, что Кадышева в принципе сделала такое скандальное заявление, ведь между артистками никогда не было вражды. «Я Надежду Кадышеву знаю совершенно с другой стороны — хорошей, адекватной. Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации — мне просто странно и непонятно. Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», — добавил мужчина.

  • Надежда Кадышева
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    В своих мемуарах, которые невозможно найти в Интернете, Надежда Кадышева якобы неплохо проехалась по Надежде Бабкиной
    Смотреть галерею

Пока поклонники по-настоящему народных артисток обсуждают в соцсетях, что же случилось между двумя Надеждами, хотим отметить, что найти мемуары Кадышевой в Сети нам так и не удалось. 

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13 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @ngbabkina/Instagram, Persona Stars
Теги

Надежда Бабкина, Надежда Кадышева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • У них такой же конфликт, как и у Пугачёвой с Ротару. Его просто нет. Пиар.

  • Бейтесь кокошниками, бабы!... Йухху, за поля наши пшеничные, за сок березовый!...

  • Редакция, вы правильно используете слово "нелицеприятный"?Верное значение: справедливый, беспристрастный. Не в первый раз замечаю за вами некорректное употребление этого слова.

  • Странно, вообще-то, даже если мыслить логически: Кадешева совсем мелкая, а Бабкина - крупная женщина. Это, типа, моська слону надавала?)))

  • Принцесса-мильонщица

    Бейтесь кокошниками, бабы!... Йухху, за поля наши пшеничные, за сок березовый!...

    Позволю себе маленькое исправление - Бейтесь кокошниками, бабки!

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