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Жена Александра Кокорина призналась, что перенесла 6 операций на почках

29-летняя Дарья Валитова активно ведет Инстаграм и отвечает на вопросы своих подписчиков. 13 января супруга Александра Кокорина шокировала признанием о множественных операциях.
Дарья Валитова

Дарья Валитова может похвастаться стройным подтянутым телом, которое часто демонстрирует на откровенных фотографиях в соцсетях. На днях фолловеры заинтересовались, как супруга футболиста пришла в «добеременную форму». Напомним, что Дарья родила сына в июне 2017 года.

Александр Кокорин, Дарья Валитова

Валитова решила подробно ответить на вопрос, ведь во время беременности она набрала целых 30 килограммов, которые затем скинула в течение года. Оказалось, что причина быстрого ухода веса заключается не только в питании и тренировках. 

Дарья Валитова

«Так как в 20 и 21 год я перенесла 6 операций на почки, то, конечно, во время беременности функционировали они, мягко говоря, так себе. Поэтому большая часть веса — это жидкость, которая ушла в течении месяца! А все остальное уходило постепенно в течение года» — призналась блондинка.

Валитова посоветовала меньше думать о весе и наслаждаться материнством, а также уверила, что вес уйдет естественным путем, главное — терпение и труд.

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13 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @dariavalitova/Instagram
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Александр Кокорин

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3 комментария Добавить комментарий
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  • И зачем она в этом призналась? Чтобы он пожалел и не бросил? Уже лыжи намылил?

  • И зачем она в этом призналась? Чтобы он пожалел и не бросил? Уже лыжи намылил?

  • Гость

    И зачем она в этом призналась? Чтобы он пожалел и не бросил? Уже лыжи намылил?

    Тупня. она рассказала это объяснив почему набрала 30 кг и почему довольно быстро скинула. Читаешь ..а мозг не работает. Лишь бы *** вылить. курицы такие курицы

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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