Жена Александра Кокорина призналась, что перенесла 6 операций на почках

29-летняя Дарья Валитова активно ведет Инстаграм и отвечает на вопросы своих подписчиков. 13 января супруга Александра Кокорина шокировала признанием о множественных операциях.

Дарья Валитова может похвастаться стройным подтянутым телом, которое часто демонстрирует на откровенных фотографиях в соцсетях. На днях фолловеры заинтересовались, как супруга футболиста пришла в «добеременную форму». Напомним, что Дарья родила сына в июне 2017 года.

Валитова решила подробно ответить на вопрос, ведь во время беременности она набрала целых 30 килограммов, которые затем скинула в течение года. Оказалось, что причина быстрого ухода веса заключается не только в питании и тренировках.

«Так как в 20 и 21 год я перенесла 6 операций на почки, то, конечно, во время беременности функционировали они, мягко говоря, так себе. Поэтому большая часть веса — это жидкость, которая ушла в течении месяца! А все остальное уходило постепенно в течение года» — призналась блондинка.

Валитова посоветовала меньше думать о весе и наслаждаться материнством, а также уверила, что вес уйдет естественным путем, главное — терпение и труд.