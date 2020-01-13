СМИ: модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

21-летняя фотомодель Ксения Пунтус до сих пор находится в реанимации Боткинской больницы. По словам инсайдеров, девушка не может дышать сама — ее подключили к аппарату ИВЛ.

Ксения Пунтус

В ночь с пятницы на субботу Ксения Пунтус отдыхала в Москве со своими друзьями. Из ночного клуба девушка поехала в гости к своему приятелю, внуку Никиты Михалкова и сыну Анны Михалковой Андрею Бакову.

Молодой человек был пьян и заснул, поэтому о том, что случилось дальше, по его собственным словам, не знал.

Андрей Баков — второй слева

Ксению около четырех часов утра обнаружил сотрудник коммунальных служб — модель лежала под окнами дома и стонала. Связно говорить она не могла. Предположительно, девушка выпала из окна.

Пунтус экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу, где ей диагностировали вывих бедра, черепно-мозговую травму, несколько переломов, ушибы позвоночника, таза и легких.

Вечером 13 января телеграм-канал Mash опубликовал неприятную новость: Ксению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Модель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

1 2 3 ... 8 11 января Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа

До сих пор ни Андрей Баков, ни его именитая мама не прокомментировали ситуацию и даже не обратились к родственникам Ксении со словами сочувствия, что очень не нравится поклонникам звездной семьи.