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СМИ: модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

21-летняя фотомодель Ксения Пунтус до сих пор находится в реанимации Боткинской больницы. По словам инсайдеров, девушка не может дышать сама — ее подключили к аппарату ИВЛ.
Ксения Пунтус
Ксения Пунтус

В ночь с пятницы на субботу Ксения Пунтус отдыхала в Москве со своими друзьями. Из ночного клуба девушка поехала в гости к своему приятелю, внуку Никиты Михалкова и сыну Анны Михалковой Андрею Бакову.

Молодой человек был пьян и заснул, поэтому о том, что случилось дальше, по его собственным словам, не знал. 

Андрей Баков — второй слева
Андрей Баков — второй слева

Ксению около четырех часов утра обнаружил сотрудник коммунальных служб — модель лежала под окнами дома и стонала. Связно говорить она не могла. Предположительно, девушка выпала из окна.

Пунтус экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу, где ей диагностировали вывих бедра, черепно-мозговую травму, несколько переломов, ушибы позвоночника, таза и легких. 

Вечером 13 января телеграм-канал Mash опубликовал неприятную новость: Ксению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Модель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

До сих пор ни Андрей Баков, ни его именитая мама не прокомментировали ситуацию и даже не обратились к родственникам Ксении со словами сочувствия, что очень не нравится поклонникам звездной семьи.

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13 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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