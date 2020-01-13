Депутат Михаил Хананашвили уверен, что покушение на убийство его жены организовала влюбленная в него женщина

Дело Светланы Хананашвили, которую подкараулили на улице и нанесли множество колото-резаных ран, начинает обрастать подробностями. Михаил Хананашвили выдвинул предположение, кто и почему мог сотворить такое с его женой.

11 января на супругу депутата Михаила Хананашвили совершили нападение. Неизвестный нанес ей несколько колото-резаных ранений. Один из ударов пришелся в шею, из-за чего Светлана потеряла много крови — ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких, она не могла говорить. Известно, что Михаилу также поступали угрозы.



Светлане Хананашвили порезали лицо, задели оба легких, печень и артерию. Она потеряла около четырех литров крови и сейчас находится в тяжелом состоянии. По делу задержали трех подозреваемых, среди которых — директор частной столичной школы и два ее бывших ученика.

Михаил Хананашвили рассказал изданию «360» свое мнение о случившемся. По его словам, организатором покушения могла выступить глава школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова, а исполнителями — студент РЭУ имени Плеханова Николай и его подруга Ирина. «Она была очень сильно влюблена в меня. Вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Я думаю, тогда покушение было бы уже на меня», — заявил депутат.

Хананашвили подчеркнул, что его с Масловой связывали исключительно дружеские отношения, а как только наступили «перегибы и странные подарки», он тут же свел общение на нет, чем, видимо, разозлил влюбленную женщину, пожелавшую отомстить сопернице.