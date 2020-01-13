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Депутат Михаил Хананашвили уверен, что покушение на убийство его жены организовала влюбленная в него женщина

Дело Светланы Хананашвили, которую подкараулили на улице и нанесли множество колото-резаных ран, начинает обрастать подробностями. Михаил Хананашвили выдвинул предположение, кто и почему мог сотворить такое с его женой.
Михаил Хананашвили, Светлана Хананашвили

11 января на супругу депутата Михаила Хананашвили совершили нападение. Неизвестный нанес ей несколько колото-резаных ранений. Один из ударов пришелся в шею, из-за чего Светлана потеряла много крови — ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких, она не могла говорить. Известно, что Михаилу также поступали угрозы.

Светлана Хананашвили

Светлане Хананашвили порезали лицо, задели оба легких, печень и артерию. Она потеряла около четырех литров крови и сейчас находится в тяжелом состоянии. По делу задержали трех подозреваемых, среди которых — директор частной столичной школы и два ее бывших ученика. 

Светлана Хананашвили

Михаил Хананашвили рассказал изданию «360» свое мнение о случившемся. По его словам, организатором покушения могла выступить глава школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова, а исполнителями — студент РЭУ имени Плеханова Николай и его подруга Ирина. «Она была очень сильно влюблена в меня. Вряд ли это финансовый спор или обида за что-то. Я думаю, тогда покушение было бы уже на меня», — заявил депутат.

Михаил Хананашвили

Хананашвили подчеркнул, что его с Масловой связывали исключительно дружеские отношения, а как только наступили «перегибы и странные подарки», он тут же свел общение на нет, чем, видимо, разозлил влюбленную женщину, пожелавшую отомстить сопернице.

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13 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Светлана Хананашвили/Vk.com, Getty Images

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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