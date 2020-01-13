«Все старое обновится»: Алла Пугачева выложила фото без единой морщины

Алла Борисовна поздравила поклонников со Старым Новым годом, выложив новую фотографию. Под постом отметилось большое количество звездных подписчиков Примадонны.

70-летняя Алла Пугачева продолжает удивлять подписчиков своими фотографиями в Инстаграме. Невозможно не заметить, что Примадонна отлично выглядит и чувствует.

«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением, и все старое обновится» — подписала кадр Пугачева. Чтобы поздравить поклонников с уходящим годом, певица выложила селфи. Алла Борисовна подвела глаза черным карандашом и выбрала помаду карамельного оттенка.

«С праздником, невероятно красивая и всеми любимая», — оставил комментарий Николай Басков. Александр Ревва присоединился к поздравлению, назвав Аллу Борисовну «несравненной», а Игорь Николаев пообещал вечером поднять тост за счастье и благополучие семьи Примадонны.

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Подписчики Пугачевой не могли налюбоваться на снимок и оставили множество восторженных комментариев. Впрочем, нашлись фолловеры, которые обвинили звезду в чрезмерной ретуши своих снимков.