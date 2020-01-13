«Все старое обновится»: Алла Пугачева выложила фото без единой морщины

70-летняя Алла Пугачева продолжает удивлять подписчиков своими фотографиями в Инстаграме. Невозможно не заметить, что Примадонна отлично выглядит и чувствует.
«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением, и все старое обновится» — подписала кадр Пугачева. Чтобы поздравить поклонников с уходящим годом, певица выложила селфи. Алла Борисовна подвела глаза черным карандашом и выбрала помаду карамельного оттенка.
«С праздником, невероятно красивая и всеми любимая», — оставил комментарий Николай Басков. Александр Ревва присоединился к поздравлению, назвав Аллу Борисовну «несравненной», а Игорь Николаев пообещал вечером поднять тост за счастье и благополучие семьи Примадонны.
Подписчики Пугачевой не могли налюбоваться на снимок и оставили множество восторженных комментариев. Впрочем, нашлись фолловеры, которые обвинили звезду в чрезмерной ретуши своих снимков.