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«Все старое обновится»: Алла Пугачева выложила фото без единой морщины

Алла Борисовна поздравила поклонников со Старым Новым годом, выложив новую фотографию. Под постом отметилось большое количество звездных подписчиков Примадонны.
Алла Пугачева, Максим Галкин

70-летняя Алла Пугачева продолжает удивлять подписчиков своими фотографиями в Инстаграме. Невозможно не заметить, что Примадонна отлично выглядит и чувствует.

«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением, и все старое обновится» — подписала кадр Пугачева. Чтобы поздравить поклонников с уходящим годом, певица выложила селфи. Алла Борисовна подвела глаза черным карандашом и выбрала помаду карамельного оттенка.

Алла Пугачева

«С праздником, невероятно красивая и всеми любимая», — оставил комментарий Николай Басков. Александр Ревва присоединился к поздравлению, назвав Аллу Борисовну «несравненной», а Игорь Николаев пообещал вечером поднять тост за счастье и благополучие семьи Примадонны.

Подписчики Пугачевой не могли налюбоваться на снимок и оставили множество восторженных комментариев. Впрочем, нашлись фолловеры, которые обвинили звезду в чрезмерной ретуши своих снимков.

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13 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars
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Алла Пугачева

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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