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Победительница конкурса красоты «Мисс Бельгия-2020» потеряла бюстгальтер и упала на сцене

Выпускница юридического вуза Селин Ван Уйтсел попала в неловкую ситуацию на сцене конкурса красоты. Это, впрочем, не помешало ей занять призовое место.

23-летняя Селин Ван Уйтсел — образец спокойствия и невозмутимости. Эту шикарную блондинку не смутило ничего: ни то, что во время выхода на сцену конкурса «Мисс Бельгия-2020» с нее сполз бюстгальтер, ни даже то, что она наступила на него, подскользнулась и упала!

Селин просто сделала вид, что ничего необычного не произошло, и пошла дальше. Вы бы так смогли?

«Сегодня я — лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал», — заявила Селин, которая в финале заняла первое место и стала обладательницей заветного титула.

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    Селин Ван Уйтсел стала победительницей конкурса красоты «Мисс Бельгия-2020»
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«Моя мечта сбылась, я ваша ''Мисс Бельгия-2020''. Я так счастлива, взволнована и благодарна. Спасибо всем, кто поддержал меня», — написала после финала конкурса Ван Уйтсел в Инстаграме.

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13 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото RTLplay/Twitter, @celinevanouytsel/Instagram

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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