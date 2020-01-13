Победительница конкурса красоты «Мисс Бельгия-2020» потеряла бюстгальтер и упала на сцене

Выпускница юридического вуза Селин Ван Уйтсел попала в неловкую ситуацию на сцене конкурса красоты. Это, впрочем, не помешало ей занять призовое место.

23-летняя Селин Ван Уйтсел — образец спокойствия и невозмутимости. Эту шикарную блондинку не смутило ничего: ни то, что во время выхода на сцену конкурса «Мисс Бельгия-2020» с нее сполз бюстгальтер, ни даже то, что она наступила на него, подскользнулась и упала!

Селин просто сделала вид, что ничего необычного не произошло, и пошла дальше. Вы бы так смогли?

«Сегодня я — лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал», — заявила Селин, которая в финале заняла первое место и стала обладательницей заветного титула.

1 2 3 ... 10 Селин Ван Уйтсел стала победительницей конкурса красоты «Мисс Бельгия-2020»

«Моя мечта сбылась, я ваша ''Мисс Бельгия-2020''. Я так счастлива, взволнована и благодарна. Спасибо всем, кто поддержал меня», — написала после финала конкурса Ван Уйтсел в Инстаграме.