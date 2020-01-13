В добрый путь: королева Елизавета II официально позволила Гарри и Меган сложить полномочия и жить в Канаде

На прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл удивили общественность своим отказом от королевских привилегий. Герцог и герцогиня Сассеские решили начать независимую жизнь, чтобы иметь возможность проживать не только на территории Великобритании и самостоятельно зарабатывать.
Королева приказала в сжатые сроки придумать новые роли и обязанности для Гарри и Меган, подходящие под их желания. Впрочем, Сассексы были неумолимы: по сообщениям СМИ, они жестко настаивали на своих требованиях и даже грозились раскрыть всему миру страшные тайны родственников.
Буквально несколько минут назад были официально опубликованы результаты переговоров принца и его супруги с семьей. Условия Гарри и Меган были приняты.
«Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить независимо, при этом оставаясь нашей ценной частью», — гласит обращение.
Также в заявлении сообщается, что в ближайшее время для герцога и герцогини наступит так называемый «переходный» период. В это время они будут часть времени проводить в Великобритании, а часть — в Канаде, ожидая решения по финансовым, деловым и многим другим вопросам.