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В добрый путь: королева Елизавета II официально позволила Гарри и Меган сложить полномочия и жить в Канаде

13 января состоялась официальная встреча членов британской королевской семьи, во время которой решалась дальнейшая судьба принца Гарри и Меган Маркл, отказавшихся жить по правилам. Рассказываем, к какому итогу пришли родственники. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

На прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл удивили общественность своим отказом от королевских привилегий. Герцог и герцогиня Сассеские решили начать независимую жизнь, чтобы иметь возможность проживать не только на территории Великобритании и самостоятельно зарабатывать. 

Заявление обернулось стрессом для британской королевской семьи, чей авторитет в последнее время и так был подорван. 

Королева приказала в сжатые сроки придумать новые роли и обязанности для Гарри и Меган, подходящие под их желания. Впрочем, Сассексы были неумолимы: по сообщениям СМИ, они жестко настаивали на своих требованиях и даже грозились раскрыть всему миру страшные тайны родственников

 
 

Буквально несколько минут назад были официально опубликованы результаты переговоров принца и его супруги с семьей. Условия Гарри и Меган были приняты.

Королева и другие представители династии Виндзоров поддержали решение Сассексов. 

«Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить независимо, при этом оставаясь нашей ценной частью», — гласит обращение.

Также в заявлении сообщается, что в ближайшее время для герцога и герцогини наступит так называемый «переходный» период. В это время они будут часть времени проводить в Великобритании, а часть — в Канаде, ожидая решения по финансовым, деловым и многим другим вопросам. 

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13 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Ничосе, это какое-то слишком сильное колдунство

  • Елизавета умница и даст им вольную, чтобы они подальше от двора уехали. Зная склочный характер Меган она везде переругается со всеми. Это ещё раз убеждает меня в том, что все идёт по плану БКС. Довели игнором и буллингом до психоза, и дали благородно возможность покинуть семью. Браво!

  • Может всё-таки это был пиар?

  • Ну еще не вечер. Есть переходный период. А насколько он затянется и что там будет. Самое интересное только начинается.

  • А здесь писать про них теперь поменьше будут, раз такое дело ? Хорошо бы...

  • Гость

    Может всё-таки это был пиар?

    Скорее прощание славянки))))) убрали девочку красиво, пусть теперь у канадцев голова болит))))

  • смешно, принц решил поработать, интересно кем и что он умеет кроме как тратить бабки налогоплательщиков:-)

  • Класс, Вуман! Молодцы, что народу ссылки на первоисточники даете.

  • Правильно, пусть катятся, ждём их на ток-шоу американских.

  • Люди ждали хлеба и зрелищ, а оказалось, всё как всегда - чинно, мирно, блаХородно;) а там на форуме Меган уже линчевали за порчу здоровья Елизавете;) ну-ну, собаки лают, караван идёт

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