СМИ: Федор Смолов планирует жениться на внучке Ельцина после ее 18-летия

Не так давно стало известно об отношениях Федора Смолова с юной родственницей Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Кажется, у пары серьезные планы на будущее.

Федор Смолов и Мария Юмашева

Буквально пару недель назад интернет-пользователи заметили, что 29-летний Федор Смолов флиртует в соцсетях с Марией Юмашевой, которая младше него на 12 лет.

Маша приходится внучкой первому президенту России Борису Ельцину, скончавшемуся в 2007 году.

В новогодние праздники звездная пара перестала скрывать свой роман. Тогда футболист опубликовал в своем микроблоге совместное фото с юной избранницей.

Спортсмен не обращает внимание на критику фолловеров, которые считают Юмашеву слишком молодой для него.

Наоборот, совсем скоро Смолов планирует выйти на новый уровень отношений с девушкой.

Как стало известно изданию «7Дней», Федор уже сделал Маше предложение. Как только Юмашевой исполнится 18 лет и она закончит обучение, пара поженится.

По сообщениям СМИ, высокопоставленные родители девушки не препятствуют ее будущему браку с футболистом. Они близко общаются со Смоловым и помогают влюбленным с организацией свадьбы.