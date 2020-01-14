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СМИ: Федор Смолов планирует жениться на внучке Ельцина после ее 18-летия

Не так давно стало известно об отношениях Федора Смолова с юной родственницей Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Кажется, у пары серьезные планы на будущее.
Федор Смолов
Федор Смолов и Мария Юмашева

Буквально пару недель назад интернет-пользователи заметили, что 29-летний Федор Смолов флиртует в соцсетях с Марией Юмашевой, которая младше него на 12 лет. 

Маша приходится внучкой первому президенту России Борису Ельцину, скончавшемуся в 2007 году. 

В новогодние праздники звездная пара перестала скрывать свой роман. Тогда футболист опубликовал в своем микроблоге совместное фото с юной избранницей. 

Федор Смолов
 

Спортсмен не обращает внимание на критику фолловеров, которые считают Юмашеву слишком молодой для него. 

Наоборот, совсем скоро Смолов планирует выйти на новый уровень отношений с девушкой. 

Как стало известно изданию «7Дней», Федор уже сделал Маше предложение. Как только Юмашевой исполнится 18 лет и она закончит обучение, пара поженится. 

По сообщениям СМИ, высокопоставленные родители девушки не препятствуют ее будущему браку с футболистом. Они близко общаются со Смоловым и помогают влюбленным с организацией свадьбы. 

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14 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @smolovfedor, @yeltsinboris/Instagram
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Федор Смолов

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Как же хочется денежек короткому веку спортцмэна.

  • Да, это неплохо гулять с моделями, а итоге жениться 17-летних на внучках президентов. Даже слишком умно как-то для футболиста, хотя уже 30-летний дядя. Семья Ельцина неплохо детей воспитывает - в 17 лет мысли не об учебе, а о замужестве с человеком старше и без образования. Молодец Едьцин еще поколениям 10ти заработал на отдых на карибах)

  • Повезло Смолову , однако! Я думала, его потолок Лопырева

  • Губа не дура, однако

  • Ха-ха ))) Конечно, ОН планирует, еще бы. Но кроме него, есть она, ну и там еще другие люди в семье, у которых могут быть совсем другие планы ) Мама девушки, например, это не та мама, которая у Миланы Тюльпановой, там немного другие свойства характера...

  • Гость

    Повезло Смолову , однако! Я думала, его потолок Лопырева

    Лопырева попозже подтянется, когда Федя женится, жена забеременеет ...)

  • Браво! Точный расчет...Ей то он как муж зачем?

  • Какой он неблагородный)

  • Обещать не значит жениться. Зачем он этой семье, головой шарик отбивать?

  • Богатые,знаменитые избалованные,чем же еще заниматься как не крутить романы,жениться и вести праздный образ жизни.

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