СМИ: Федор Смолов планирует жениться на внучке Ельцина после ее 18-летия

Буквально пару недель назад интернет-пользователи заметили, что 29-летний Федор Смолов флиртует в соцсетях с Марией Юмашевой, которая младше него на 12 лет.
В новогодние праздники звездная пара перестала скрывать свой роман. Тогда футболист опубликовал в своем микроблоге совместное фото с юной избранницей.
Спортсмен не обращает внимание на критику фолловеров, которые считают Юмашеву слишком молодой для него.
Как стало известно изданию «7Дней», Федор уже сделал Маше предложение. Как только Юмашевой исполнится 18 лет и она закончит обучение, пара поженится.
По сообщениям СМИ, высокопоставленные родители девушки не препятствуют ее будущему браку с футболистом. Они близко общаются со Смоловым и помогают влюбленным с организацией свадьбы.