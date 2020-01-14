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Уехавшая в Канаду Меган Маркл живет как затворница

Пока все внимание прессы было приковано к Сандрингему, где решалась судьба «Мегзита», Меган Маркл с 8-месячным малышом Арчи находилась в Канаде. Журналисты выяснили, чем экс-актриса там занимается.
Меган Маркл

Новость об уходе Сассексов из королевской семьи стала самым громким инфоповодом наступившего года. После официального заявления Елизаветы II о том, что семья полностью принимает и поддерживает решение пары, инсайдер поведал изданию E! News, что все это время делала Меган Маркл, улетевшая в Канаду.

Меган Маркл

По информации зарубежных коллег, 38-летняя экс-актриса живет размеренно и тихо. Видимо, Маркл ищет спокойствия после непрерывного нахождения под прицелом фотокамер в течение последних пары лет. Или же специально заставляет томиться папарацци, мечтающих заполучить снимки герцогини-беглянки. Инсайдер сообщил, что большую часть времени супруга принца Гарри проводит дома, потому в Канаде сейчас дождливо и прохладно. Впрочем, Меган все же выходит на улицу около полудня, чтобы прогуляться с Арчи.

  • Меган Маркл, принц Гарри
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    Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить королевские полномочия
    Смотреть галерею

Источник добавил, что знаменитость ездит на автомобиле марки Range Rover и никуда не ходит без охраны. Герцогиню видели в аэропорту, где она встретила женщину, похожую на ее мать Дорию Рэгланд. Возможно, она прилетела из Калифорнии, чтобы поддержать дочь. Предположительно, в скором времени Гарри присоединится к супруге и теще.

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14 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @sussexroyal/Instagram
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Меган Маркл

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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