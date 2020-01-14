Уехавшая в Канаду Меган Маркл живет как затворница

Пока все внимание прессы было приковано к Сандрингему, где решалась судьба «Мегзита», Меган Маркл с 8-месячным малышом Арчи находилась в Канаде. Журналисты выяснили, чем экс-актриса там занимается.

Новость об уходе Сассексов из королевской семьи стала самым громким инфоповодом наступившего года. После официального заявления Елизаветы II о том, что семья полностью принимает и поддерживает решение пары, инсайдер поведал изданию E! News, что все это время делала Меган Маркл, улетевшая в Канаду.

По информации зарубежных коллег, 38-летняя экс-актриса живет размеренно и тихо. Видимо, Маркл ищет спокойствия после непрерывного нахождения под прицелом фотокамер в течение последних пары лет. Или же специально заставляет томиться папарацци, мечтающих заполучить снимки герцогини-беглянки. Инсайдер сообщил, что большую часть времени супруга принца Гарри проводит дома, потому в Канаде сейчас дождливо и прохладно. Впрочем, Меган все же выходит на улицу около полудня, чтобы прогуляться с Арчи.

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Источник добавил, что знаменитость ездит на автомобиле марки Range Rover и никуда не ходит без охраны. Герцогиню видели в аэропорту, где она встретила женщину, похожую на ее мать Дорию Рэгланд. Возможно, она прилетела из Калифорнии, чтобы поддержать дочь. Предположительно, в скором времени Гарри присоединится к супруге и теще.